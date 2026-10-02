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Assaltante foge após funcionário partir para cima dele durante roubo no Norte Pioneiro

Câmera de segurança registrou o momento em que criminoso dispara dentro de posto e foge após funcionário tentar agarrá-lo; dupla segue foragida

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
02/10/2026 às 13h13
Assaltante foge após funcionário partir para cima dele durante roubo no Norte Pioneiro
Câmeras de segurança registraram toda a ação, desde a chegada dos criminosos até o momento em que um deles foge após um funcionário tentar agarrá-lo. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Uma tentativa de assalto a um posto de combustíveis terminou com disparo e uma reação inesperada do assaltante na noite desta quinta-feira (1º), no bairro Rui Barbosa, em Santo Antônio da Platina. Câmeras de segurança registraram toda a ação, desde a chegada dos criminosos até o momento em que um deles foge após um funcionário tentar agarrá-lo. Assista o vídeo abaixo.

As imagens mostram que, por volta das 22h08, o assaltante chega ao estabelecimento em uma motocicleta e entra na conveniência usando capacete. Armado, ele se aproxima do funcionário e anuncia o assalto.

“Perdeu. Pega o dinheiro”, ordena o criminoso, apontando em direção ao caixa.

O funcionário explica que não havia dinheiro disponível porque o patrão já havia levado os valores. O assaltante insiste para que ele entregue o dinheiro, mas novamente ouve que o caixa estava vazio.

Sem conseguir o que queria, o homem fica mais exaltado e passa a ordenar que o trabalhador se deite.

“Deita no chão. Deita no chão”, diz.

Assaltante dispara e funcionário parte para cima

A situação fica ainda mais tensa quando o criminoso efetua um disparo contra uma parede da conveniência.

Depois do tiro, ele se aproxima do funcionário. É neste momento que o trabalhador tenta agarrar o assaltante. O criminoso consegue escapar e corre para fora do estabelecimento.

Assim que percebe que o homem armado deixou o posto, o funcionário demonstra alívio por não ter sido atingido.

“Graças a Deus. Sou um abençoado”, afirma.

Apesar do disparo dentro da conveniência, ninguém ficou ferido.

Dupla fugiu em motocicleta

De acordo com informações da Polícia Militar, dois homens participaram da ação. A dupla chegou ao posto em uma Honda CG 125 Fan preta com as placas encobertas.

Enquanto um dos envolvidos entrou armado na conveniência, o segundo participou da ação do lado de fora.

Segundo a PM, os criminosos não conseguiram levar dinheiro porque o caixa do estabelecimento já havia sido fechado.

Após a tentativa de assalto, os dois fugiram de motocicleta. Equipes policiais foram acionadas e realizaram buscas pela região, mas os suspeitos não haviam sido localizados até a última atualização.

A Polícia Militar pede ajuda da população para localizar os envolvidos. Qualquer informação que possa contribuir com a identificação dos suspeitos pode ser repassada de forma anônima pelo telefone 190 ou pelo WhatsApp (43) 99150-0190.

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