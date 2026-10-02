Copel substitui 2 mil postes quebrados, seis torres de alta tensão e 113 km de redes no pior setembro climático das últimas décadas

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Ao longo do mês de setembro, as equipes da Copel substituíram 2.061 postes, seis torres de alta tensão e 113 quilômetros de cabeamento rompido e efetuaram a troca de equipamentos avariados para o restabelecimento da energia de milhares de paranaenses afetados pelos efeitos de quatro grandes eventos climáticos severos que atingiram o Paraná consecutivamente.

Os eventos são resultado direto do fenômeno climático que vem sendo chamado de Super El Niño. O El Niño provoca o aquecimento anormal e intenso das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. A anomalia provoca alta de temperatura acima dos 2 °C. Isso altera fortemente a circulação atmosférica e, em consequência, os padrões de chuvas e temperatura em todo o planeta.

“Estamos enfrentando uma situação climática inédita e temos que estar preparados para isso. A Copel conta com equipes preparadas e um plano de contingência bem estruturado para atuação no antes, durante e depois dos eventos climáticos”, afirma o diretor-geral da Copel Distribuição, Denis Mollica.

Ventos superiores a 100 km/h, recorde histórico no volume de chuvas para o mês de setembro, queda de granizo e três tornados confirmados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) causaram danos extensos à rede elétrica em episódios sequenciais que envolveram a atuação permanente das equipes de campo da Copel no religamento de todos os clientes.

O diretor de Operações e Manutenção da Copel Distribuição, Gustavo Theodor Carvalho, ressalta que a companhia monitora de forma permanente as condições climáticas com o suporte do Simepar, o que permite preparar as equipes a atuar nas regiões que podem ser mais impactadas. “Temos uma parceria de longo prazo com o Simepar e aplicamos a inovação para traduzir as variáveis meteorológicas, como volume de precipitação, rajadas de vento, e descargas atmosféricas previstas para definir a estratégia operacional. Isso nos permite mobilizar e deslocar recursos e equipes antecipadamente para agilizar os processos de restabelecimento de energia”, observa.

Eventos extremos

O pico de interrupções de energia em setembro deste ano atingiu 257,9 mil imóveis em todas as regiões paranaenses, em ocorrências do dia 22 de setembro, com um contingente de 2,7 mil profissionais da Copel divididos em 1.187 equipes simultâneas da companhia atuando no restabelecimento da energia. As intervenções envolveram a substituição de 421 postes, 23 quilômetros de redes de média tensão e duas torres de Alta Tensão.

Em 28 de setembro, os efeitos do clima interromperam o fornecimento de outras 257,7 mil unidades consumidoras, em maior volume nas regiões Noroeste, Oeste e Centro-Sul do Estado. Foram 3.039 profissionais da Copel atuando em equipes empenhadas nos serviços de religamento.

Em 10 de setembro, os eventos severos causaram danos extensos ao sistema de distribuição de energia em todas as regiões do Estado. A Copel integrou 2.826 profissionais para religar todos os clientes afetados.

Em 1º de setembro, as equipes da Copel estiveram mobilizadas no religamento de 102 mil unidades consumidoras no pico de interrupções de ocorrências iniciadas no último dia do mês de agosto que afetaram todo o Estado. A companhia mobilizou 2.961 profissionais nos serviços de restabelecimento da energia.

As seis torres danificadas pelos temporais de setembro e substituídas pelas equipes da Copel ancoram Linhas de Distribuição de Alta Tensão de 138 mil Volts. As estruturas estão localizadas nas regiões Noroeste, Sudoeste, Vale do Ivaí e Campos Gerais.

O superintendente de Construção e Manutenção de Redes da Copel, Paulo Valadão, considera que os principais desafios no trabalho de campo enfrentados em setembro estiveram na frequência dos eventos climáticos em um curto espaço de tempo e em danos que causam em estradas e nos acessos das equipes. “Foram eventos recorrentes, acompanhados de muita chuva, o que gerou desafios para nossas equipes de obras em relação aos acessos. Muitos defeitos foram identificados em área rural, derivados de rajadas de vento que derrubaram postes e árvores sobre a rede. São locais de difícil acesso, onde é necessário utilizar tratores para puxar os caminhões para que as equipes possam reconstruir a rede elétrica”, observa.

“Mesmo frente a todos esses desafios, estamos colocando à prova nosso poder de resposta rápida. Contamos com um planejamento eficaz e o acompanhamento pelo centro de operações. Estamos preparados para os próximos desafios com nossas equipes totalmente engajadas para atender a todos os clientes com qualidade e segurança”, reforça Valadão.

Recorde de chuvas

Dados do Simepar apontam que volume de chuvas no mês foi o recorde histórico registrado em estações meteorológicas instaladas há 29 anos, como a de Cambará, no Norte Pioneiro; Cerro Azul, no Vale do Ribeira; Ponta Grossa, nos Campos Gerais; e Telêmaco Borba, na região Centro-Sul.

Na estação do Simepar de Curitiba, o volume de chuvas de setembro deste ano chegou a 339,4 mm, próximo ao maior valor registrado na série histórica. Em outras estações de medição meteorológica do órgão distribuídas por diferentes regiões do Paraná, o volume de chuvas de setembro deste ano também foi recorde desde a implantação dessas estruturas pelo instituto.

Tornados e vendavais

Em três semanas consecutivas, as rajadas de vento registradas pelo Simepar em diversas regiões do Paraná ultrapassaram 100 km/h. Os registros mais recentes foram na última semana de setembro quando a ventania atingiu as regiões Oeste e Noroeste do Estado, com impactos significativos e danos severos à rede elétrica nas cidades de Umuarama, Paranavaí e municípios vizinhos.

Na semana anterior, os ventos alcançaram 124,9 km/h em Apucarana acompanhados de quedas de granizo e chuvas de 73,6 mm que derrubaram estruturas e desabrigaram milhares de famílias.

No domingo, 13 de setembro, a chuva intermitente derrubou barreiras sobre rodovias e isolou os municípios de Cerro Azul, Tunas do Paraná, Adrianópolis e Doutor Ulysses, no Vale do Ribeira. Os efeitos dos eventos climáticos provocaram a queda de árvores sobre a rede elétrica, quebrando postes, rompendo linhas de transmissão e interrompendo o fornecimento da energia à população da região.

Foram seis dias de trabalhos consecutivos, em meio a condições adversas de chuva, estradas bloqueadas e em áreas de difícil acesso. Uma ação integrada, que envolveu mais de 300 profissionais da Copel. O saldo das intervenções no Vale do Ribeira foi de 196 novos postes instalados e 14,6 mil metros de condutores recuperados ou substituídos e todos os clientes religados.

Em 11 de setembro, o Simepar confirmou a ocorrência de um tornado na área rural do município de Goioerê. Nos dias 9 e 10 de setembro, outros dois tornados atingiram os municípios de Francisco Alves, no Noroeste, e Espigão Alto do Iguaçu, na região Centro Sul. Os fenômenos também foram confirmados pelo Simepar.