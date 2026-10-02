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Homem é preso com mais de 300 pedras de crack em Jaguariaíva

Suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da Polícia Militar; maior parte da droga estava escondida embaixo de um armário

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
02/10/2026 às 10h54
Homem é preso com mais de 300 pedras de crack em Jaguariaíva
Drogas foram apreendidas pela PM. Foto: Reprodução/Folha Paranaense

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Um homem de 34 anos foi preso após a Polícia Militar apreender 325 pedras de crack durante uma ação realizada na noite desta quinta-feira (1º), em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. A ocorrência foi registrada no bairro Pedrinha durante a Operação Cidade Segura.

Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento ostensivo pela região quando avistaram o suspeito em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação das viaturas, o homem teria demonstrado nervosismo e dispensado pequenos objetos no chão.

Na sequência, ainda conforme o relato policial, ele tentou correr para dentro do imóvel, mas acabou sendo alcançado e abordado pelos agentes.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram no bolso do suspeito um invólucro de papel-alumínio contendo uma pedra de crack.

As buscas continuaram pelo terreno da residência, onde foram encontradas outras duas pedras da mesma substância. A partir da localização do entorpecente, os policiais prosseguiram com as diligências no imóvel.

Mais de 300 pedras estavam escondidas

Dentro da residência, as equipes encontraram a maior quantidade da droga.

Segundo a PM, embaixo de um armário havia um pote plástico contendo 322 pedras de crack, todas embaladas individualmente. Somadas às três unidades encontradas anteriormente, a apreensão chegou a 325 pedras.

A Polícia Militar informou ainda que o homem já possui histórico criminal relacionado à mesma prática ilícita.

Diante do flagrante, o suspeito foi detido e encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia da Polícia Civil. O caso ficou à disposição das autoridades responsáveis pelos procedimentos legais.

Com informações de Folha Paranaense.

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