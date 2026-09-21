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Motoboy do tráfico é preso com cocaína, maconha e outras drogas em Ibaiti

Homem usava uma bag de entregador para fazer “delivery” de drogas pela cidade

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
21/09/2026 às 16h34
Motoboy do tráfico é preso com cocaína, maconha e outras drogas em Ibaiti
Drogas foram encontradas na cozinha e lavanderia da casa do suspeito. Foto: PMPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

IBAITI - Um homem foi preso suspeito de transformar uma rotina típica de entregas em um esquema de tráfico de drogas em Ibaiti, no Norte Pioneiro. Segundo a Polícia Militar, ele utilizava uma motocicleta e uma bag de entregador para realizar o “delivery” de entorpecentes pela cidade.

A prisão aconteceu na tarde da última sexta-feira (19), durante uma operação de combate ao tráfico. Com o suspeito, os policiais encontraram porções de cocaína, maconha e ecstasy, além de dinheiro e materiais que, conforme a PM, seriam utilizados na comercialização das drogas.

De acordo com a Polícia Militar, o homem já era alvo de monitoramento após a corporação receber diferentes denúncias sobre a atuação dele.

As informações indicavam que o suspeito utilizava uma motocicleta e uma bag semelhante às usadas por entregadores para levar drogas diretamente aos compradores. As denúncias também apontavam que a venda ocorria na própria residência do investigado.

Por volta das 15h40, durante patrulhamento pelo Centro de Ibaiti, policiais avistaram o homem conversando com outro indivíduo em frente à residência.

Segundo o relatório policial, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito correu para dentro da casa, onde acabou abordado pela equipe.

Durante as buscas na residência, os policiais encontraram porções de diferentes tipos de drogas escondidas na lavanderia e na cozinha.

Foram apreendidas porções de cocaína, maconha e ecstasy. A equipe também localizou dinheiro, balanças de precisão, diversas embalagens e a bag de entregador que, conforme as denúncias recebidas pela polícia, seria utilizada para realizar as entregas. Todo o material foi apreendido.

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem possui registros anteriores relacionados a ocorrências da mesma natureza. A corporação informou que ele havia sido preso anteriormente pela suposta prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Após receber voz de prisão, o suspeito foi encaminhado inicialmente à sede da Companhia da Polícia Militar. Em seguida, passou pelo atendimento médico de praxe no Hospital Municipal.

Depois dos procedimentos, ele e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, onde o caso foi apresentado à autoridade policial para a formalização do flagrante.

As circunstâncias do caso seguem sob responsabilidade das autoridades competentes.

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