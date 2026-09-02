Morador de Japira morre em acidente e caminhoneiro testa positivo para álcool

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

IBAITI - Um morador de Japira, de 36 anos, morreu em um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na BR-153, em Ibaiti, no Norte Pioneiro. A colisão aconteceu por volta das 21h50 desta terça-feira (1º), no km 107 da rodovia, no perímetro urbano do município.

Continua após a publicidade

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista trafegava pela BR-153 no sentido de Ibaiti a Japira quando se envolveu no acidente com o caminhão.

Conforme os dados levantados no local, o caminhão realizava uma manobra de retorno na rodovia quando a motocicleta atingiu a lateral do veículo.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves e não resistiu, morrendo ainda no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho.

Continua após a publicidade

Durante o atendimento à ocorrência, o motorista do caminhão, um homem de 31 anos e morador de Cambará, foi submetido ao teste do etilômetro.

Segundo a PRF, o resultado acusou ingestão de álcool. Após o teste, o caminhoneiro foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ibaiti para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Rodoviária Federal permaneceu no trecho realizando a orientação do trânsito durante os trabalhos de perícia e o levantamento das informações sobre o acidente.

Continua após a publicidade

Os dados coletados no local serão utilizados para apurar as circunstâncias e as causas da colisão.