Idoso de 79 anos morre em grave acidente entre carro e carreta na BR-153, em Ibaiti

Fiesta conduzido pela vítima ficou com a parte dianteira destruída após acidente registrado na noite desta quarta-feira (02)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
03/09/2026 às 09h29
Idoso de 79 anos morre em grave acidente entre carro e carreta na BR-153, em Ibaiti
Foto: Corpo de Bombeiros

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

IBAITI - Um idoso de 79 anos morreu após se envolver em um grave acidente entre um carro e uma carreta na BR-153, em Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência foi registrada por volta das 19h10, no km 115 da rodovia.

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima conduzia um Ford Fiesta de cor cinza quando se envolveu no acidente com uma carreta Volvo.

Com a força do impacto, a parte dianteira do Fiesta ficou completamente destruída. Equipes de emergência foram mobilizadas para atender a ocorrência, mas o motorista do automóvel não resistiu aos ferimentos e morreu.

Imagens registradas no local mostram a dimensão dos danos provocados pela colisão, principalmente na região frontal do veículo.

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Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motorista da carreta.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram informadas oficialmente. Também não há, até o momento, detalhes sobre a dinâmica da colisão.

O acidente aconteceu em um trecho da BR-153 que passa pelo município de Ibaiti. As causas deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

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A identidade da vítima não havia sido divulgada até a publicação desta matéria.

Foto: PRF
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