Homem é preso com três mil maços de cigarros contrabandeados na região

Policiais encontraram 3.480 maços de cigarros contrabandeados e um frasco de tirzepatida. Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Um homem de 43 anos foi preso em flagrante com 3.480 maços de cigarros contrabandeados e um frasco de tirzepatida, medicamento utilizado para emagrecimento, na manhã desta terça-feira (29), em Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) em uma residência localizada no bairro Vila Scylla. Durante as buscas, os policiais encontraram uma grande quantidade de cigarros de origem estrangeira sem documentação que comprovasse a importação regular.

Segundo o delegado Pedro Caprio, responsável pelo caso, o próprio investigado afirmou aos policiais que viajava com frequência ao Paraguai para buscar os produtos.

“O investigado relatou que realizava viagens frequentes ao Paraguai para adquirir e transportar as mercadorias”, afirmou o delegado.

As diligências continuaram em um estabelecimento comercial próximo à residência. No local, os policiais encontraram o celular do suspeito e outra parte dos cigarros.

Durante as buscas, a equipe também localizou uma bolsa térmica contendo um frasco de tirzepatida, que estava mantido refrigerado. De acordo com a PCPR, o medicamento seria conservado no local para posterior comercialização irregular.

Ao final da operação, foram contabilizados 3.480 maços de cigarros contrabandeados, além do medicamento apreendido.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário. Conforme a Polícia Civil, a prisão em flagrante foi ratificada pelos crimes de contrabando e crime contra a saúde pública.