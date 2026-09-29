“Marcelo Rangel vai surpreender. Sandro e Curi são fortes”: coordenador abre os bastidores das campanhas na região

“Marcelo Rangel está crescendo cada vez mais, e vai surpreender no final das eleições”, disse Marcelo Yô. Foto: Arquivo Pessoal

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Por trás dos discursos, agendas públicas e vídeos que chegam diariamente nas redes sociais, a campanha eleitoral também acontece longe das câmeras. São telefonemas, reuniões, quilômetros de estrada e articulações com prefeitos e lideranças para transformar apoio político em votos nas urnas. É nesse meio que Marcelo Yô Valle, de Ibaiti, vive praticamente em tempo integral nesta reta final das Eleições 2026.

Articulador político ligado a Ratinho Junior desde 2014, Marcelo Yô concentra sua atuação na coordenação da campanha de Marcelo Rangel (PSD) a deputado federal e, ao mesmo tempo, participa da equipe que coordena as candidaturas de Sandro Alex (PSD) ao Governo do Paraná e Alexandre Curi (Republicanos) ao Senado.

Yô auxilia na coordenação da campanha de Sandro Alex (PSD), irmão de Marcelo Rangel. Foto: Arquivo Pessoal

Em entrevista à Folha Extra, Yô abriu os bastidores das três campanhas, falou sobre o cenário encontrado nas cidades e a agitação dessa reta final. “É uma loucura. São muitas cidades e a agenda não para. A gente vai para Curitiba, volta, percorre o Norte Pioneiro, os Campos Gerais, segue para outras regiões e começa tudo de novo. E agora, nesta reta final, o ritmo fica ainda mais intenso”, contou.

“Rangel vai surpreender”

O principal foco de Yô está em Marcelo Rangel, ex-prefeito de Ponta Grossa, deputado estadual e candidato a deputado federal. “Nosso objetivo é conquistar as bases do Sandro Alex para o Rangel, fazer com que o trabalho do Sandro se alie à confiança no Rangel e assim ampliar a capacidade de votos no Estado”, disse Yô.

“Ele está crescendo cada vez mais, e vai surpreender no final das eleições”

Segundo o articulador, Rangel possuí uma base forte na região dos Campos Gerais, e o trabalho dos últimos meses foi para ampliar o território de força. “Principalmente em Ponta Grossa. Ele é muito forte na região. O que ele fez em Ponta Grossa serve de espelho, e muitas cidades vizinhas, como Castro e Carambeí, conhecem o potencial dele, e estão apoiando”, destacou.

No Norte Pioneiro, Yô reconhece que Rangel ainda não possui uma base tão consolidada, mas afirma que a candidatura vem ganhando espaço com o apoio de prefeitos, ex-prefeitos e lideranças locais. “Ele está crescendo cada vez mais, e vai surpreender no final das eleições”, enfatizou Yô.

Com a eleição marcada para o próximo domingo (4), o trabalho de Yô ficou restrito à cidade de Ibaiti. “Agora o foco é aqui. Já percorremos o Paraná inteiro e, nesta reta final, estamos concentrando o trabalho em Ibaiti, tanto para fortalecer o Rangel quanto as campanhas do Curi e do Sandro Alex”, afirmou.

Sandro e Curi: “Uma dupla que casa bem”

Enquanto concentra a maior parte dos esforços na campanha de Rangel, Yô também atua nos bastidores das candidaturas de Sandro Alex e Alexandre Curi. Com três frentes acontecendo simultaneamente, a rotina não termina nem mesmo quando chega em casa.

“O celular não para. É mensagem, ligação, rede social, agenda para organizar. A gente fica ligado o tempo todo, pensando no que precisa fazer no dia seguinte. Nesta reta final, praticamente não dá para desligar”, contou.

Na avaliação dele, os dois candidatos têm grande força no Norte Pioneiro, e chegam com uma estrutura construída com base nas alianças de Ratinho Junior. “Como deputados, eles conquistaram a confiança e apoio de muitos prefeitos, e isso têm ajudado na campanha. Das 399 cidades do Paraná, quase 200 prefeitos apoiam suas candidaturas. São uma dupla que casa bem”, enfatizou.

Marcelo Yô também atua na campanha de Alexandre Curi (Republicanos). Foto: Arquivo Pessoal

Yô cita Moro e pede comparação de trajetórias

A disputa entre Sandro Alex e Sergio Moro surgiu durante a entrevista. Ao comentar que considera uma campanha diferente das anteriores, Marcelo Yô afirmou que encontra muitos eleitores ainda indecisos ou pouco envolvidos com a eleição. Para ele, a população deveria analisar a trajetória dos candidatos e do que cada um realizou pelo Estado e, particularmente, pela região.

“As pessoas têm que estudar antes de votar, procurar saber. Têm que se perguntar ‘Quem é esse candidato? O que fez pelo Paraná? O que o juíz fez pelo Paraná? O que ele fez para a nossa região?”, declarou.

Apesar de a disputa ser entre os candidatos, Marcelo Yô percebeu que uma das maiores dificuldades não está em conquistar os eleitores, e nem envolve diretamente nenhum dos candidatos.

“Essa campanha está diferente das outras. O povo está meio desligado da política”, disse. “Estou pedindo voto agora no município de Ibaiti e você chega nas pessoas e elas perguntam: ‘Mas quem são os candidatos?’. Tem gente que nem sabe que a eleição é domingo”, relatou.

Contudo, a quatro dias da votação, Yô afirma que o trabalho agora é intensificar as agendas e alcançar os eleitores que ainda não definiram seus votos. Nos bastidores, a campanha segue em ritmo acelerado até domingo e, se houver segundo turno, continua até 25 de outubro.