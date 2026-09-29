Em protesto ao fim das bets, clubes ameaçam parar o Brasileirão

Os clubes seguem em polvorosa após o governo federal anunciar o fim das casas de aposta esportivas on-line através de uma medida provisória assinada na última sexta-feira (25/09). Um grupo de dirigentes iniciou contatos para articular a paralisação do Campeonato Brasileiro enquanto a medida vigorar.

Segundo o jornalista Marcel Rizzo, do Estado de S. Paulo, dirigentes intensificaram contatos para articular ações para derrubar a medida na última segunda-feira (28/09). Em meio às tratativas, o governo federal cancelou uma reunião que estava prevista com clubes após um grupo de dirigentes, liderados pelos clubes do eixo Rio-São Paulo anunciarem um boicote à reunião.

A medida de se negar a entrar em campo pelo Brasileirão tem como objetivo pressionar o governo federal a ir além do plano de linha de crédito a juros baixos como havia sido sinalizado em um primeiro momento. As equipes querem um plano de transição para o fim das publicidades de bets de no mínimo seis meses a um ano.

Além disso, os clubes visam pressionar a CBF, até então inerte no assunto, a tomar partido da situação. Na última segunda-feira (28/09), o Sindicato Nacional das Associações de Futebol Profissional (Sinafut) entrou com um pedido para participar junto ao processo aberto pelas bets no Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender a medida provisória assinada pelo governo. O movimento agradou os clubes, uma vez que o Sinafut possui forte influência da CBF.

Fonte original Portal Leo Dias.