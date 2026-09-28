Sandro Alex é o único candidato ao Governo do Paraná que cresce em pesquisas de sete institutos

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, é o único postulante ao cargo de governador a crescer em todas as pesquisas desde o início dos levantamentos de 2026, quando seu nome foi escolhido pelo governador Ratinho Junior (PSD) para a sua sucessão.

Deputado federal por quatro mandatos e ex-secretário estadual de Infraestrutura e Logística, ele hoje aparece em segundo lugar na maioria dos levantamentos e consolida sua posição no segundo turno.

Um levantamento realizado com base nas divulgações da Quaest, Paraná Pesquisas, IRG, Alfa Inteligência, Neokemp, Real Time Big Data e Índice Inteligência mostra uma estagnação evidente de Moro e Requião Filho, enquanto Sandro Alex cresce. Esse fenômeno acontece mesmo nas pesquisas ligadas ou contratadas pelo PL.

A menos de uma semana do primeiro turno, o que a maioria dos levantamentos tem mostrado é um crescimento constante da candidatura do PSD na chapa formada com Rafael Greca (MDB). Da mesma forma, eles confirmam segundo turno nas eleições paranaenses, indo contra o discurso de que a eleição no Paraná “será resolvido no primeiro turno”.

Diferente das eleições de 2018 e 2022, quando Ratinho Junior era franco favorito, foi eleito e reeleito no primeiro turno, em 2026 o cenário é bastante diferente. Enquanto Moro estava em pré-campanha há mais de dois anos, assim como Requião Filho no campo da esquerda, Sandro Alex se apresentou à população há apenas cinco meses.

Confira o crescimento de Sandro Alex em sete institutos na corrida ao Palácio Iguaçu:

Quaest

A Quaest, por exemplo, referendou esse crescimento na última divulgação, da semana passada. Desde o anúncio do nome de Sandro Alex como candidato ao Governo do Paraná, foram realizadas quatro pesquisas pelo órgão.

Em abril (logo após o anúncio), Sandro aparecia com 5% das intenções de voto, passando para 7% em maio, 15% em agosto e 20% em setembro, em segundo lugar empatado com Requião Filho (PDT).

Em contrapartida, a candidatura de Sergio Moro (PL) ficou estagnada com viés de queda, com 35%, 39%, 37% e 36%, respectivamente a cada mês, assim como a de Requião Filho, que marcou 18%, 18%, 21% e 20%. Ou seja, enquanto Sandro Alex cresceu quatro vezes nas intenções de voto na Quaest, Moro e Requião chegaram ao teto de suas candidaturas.

Outro ponto de destaque é a diminuição da diferença entre Sandro e Moro, que em abril era de 30%, e em setembro caiu praticamente pela metade, com 16%.

IRG Pesquisas

Outra pesquisa que também mostra o crescimento contínuo de Sandro Alex é a IRG, que já realizou cinco levantamentos entre maio e setembro deste ano.

Enquanto Moro e Requião atingiram o teto das intenções de voto (38,8% para Moro e 19,7% para Requião, na média), Sandro passou de 12,3% em maio para 14,4% em junho, 16,5% em julho, 24,8% em agosto e 27% em 4 de setembro, em segundo lugar. A diferença com Moro, que chegou a ser de 27,1% em maio, hoje é de apenas 11,8%.

Real Time Big Data

A Real Time Big Data também consolida o nome de Sandro Alex em segundo lugar nas intenções de voto. Foram três pesquisas: uma em agosto e duas em setembro de 2026. O candidato do PSD começou pontuando com 23%, passando para 25% e chegando a 27%, enquanto Sergio Moro manteve-se estagnado, com 35%, e Requião Filho oscilou de 20% para 22%.

A diferença entre Sandro Alex e Sergio Moro caiu quatro pontos percentuais, saindo de 12% para 8%. Já a diferença com Requião, de acordo com a última pesquisa divulgada, de 21 de setembro, é de cinco pontos percentuais a favor do candidato do PSD.

Alfa Inteligência

Com três pesquisas divulgadas sobre a corrida ao Palácio Iguaçu, a Alfa Inteligência mostra um cenário de 11 pontos percentuais de diferença entre Sandro Alex e Sergio Moro. O candidato do PL começou com 38% e chegou a 39% nas duas pesquisas seguintes. O candidato do PSD marcou duas vezes 26% e alcançou 28%. Requião Filho marcou 20% nos dois primeiros levantamentos e 23% no último, de 17 de setembro, atrás de Sandro Alex.

Índice Inteligência

A Índice Inteligência é a que registra a menor diferença entre Sandro Alex e Sergio Moro, com a candidatura do primeiro crescendo, enquanto que a do segundo está estagnada.

Foram quatro pesquisas divulgadas até o momento. Sandro Alex registrou 27,6% e 28,6% em agosto, e 30,6% e 32,0% em setembro. Já Sergio Moro, 35,3%, 36,8%, 35,3% e 35,0%. Ou seja: atualmente, a diferença é de apenas 3%, com empate técnico dentro da margem de erro. Por fim, Requião Filho teve 19,5%, 21,0%, 20,1% e 20,0% das intenções de voto.

Paraná Pesquisas

Pela Paraná Pesquisas, foram realizados sete levantamentos até 28 de setembro, sendo quatro contratados pelo PL, partido de Moro, e três de um veículo de imprensa de Brasília. Até mesmo nessas pesquisas Sandro Alex é o único que registrou crescimento constante. Ele marcou 8,6% em maio, 10,7% em junho, 10,4% em julho, 16,5% em agosto, 17,5% no início de setembro, 19,7% em 18 de setembro e 21,5% no dia 28 de setembro.

A divergência é que Moro aparece, no Paraná Pesquisas, com média de 43,8%, bem acima do que mostram Quaest e IRG, por exemplo. Ainda assim, Sandro reduziu a distância de 34 pontos percentuais para 25 pontos percentuais entre o primeiro e o último levantamento divulgados. Curiosamente, Requião Filho aparece sempre em segundo lugar, mas com dados estagnados e uma média de 22,1%.

Neokemp

Outro instituto com pesquisas contratadas por veículos sem ligação com o Paraná é a Neokemp, que realizou, até o momento, sete levantamentos, sendo apenas um contratado por um site de notícias de Ponta Grossa, ainda em abril deste ano, e outras seis de um jornal de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

Assim como o Paraná Pesquisas, Moro lidera com números que divergem de institutos tradicionais como a Quaest e IRG, com média de 46,8%. Já Sandro Alex cresceu a cada levantamento: 8,2%, 10,6%, 18,2%, 17,7%, 20,4%, 19,4% e 20,8%, também mais que dobrando sua candidatura em relação a primeira pesquisa, de abril, em relação a última, de 24 de setembro. A diferença com Moro caiu 11,7 pontos percentuais, de 39,6% para 27,9%.

Metodologias

Quaest

A pesquisa sob número PR-02588/2026 foi contratada pela Genial Investimentos e ouviu 1.104 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 21 e 25 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Também contratada pela Genial Investimentos, a pesquisa sob número PR-04818/2026 ouviu 1.104 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 21 e 25 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa sob número PR-05388/2026 foi contratada pela RPC e ouviu 804 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 20 e 23 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Também contratada pela RPC, a pesquisa sob o número PR-02802/2026 ouviu 804 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 20 e 23 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

IRG

A pesquisa sob número PR-06178/2026 foi contratada pelo próprio instituto e ouviu 1.000 pessoas entre os dias 16 e 20 de maio de 2026. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa sob número PR-07149/2026 também foi contratada pelo próprio instituto e ouviu 1.000 pessoas entre os dias 10 e 13 de junho. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa sob número PR-03191/2026 foi contratada pelo Bem Paraná e ouviu 1.200 pessoas entre os dias 24 e 28 de julho. A margem de erro é de 2,83 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa sob número PR-09301/2026 foi contratada pela RIC TV Record e ouviu 1.350 pessoas entre os dias 8 e 12 de agosto. A margem de erro é de 2,67 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa sob número PR-02179/2026 também foi contratada pela RIC TV Record e ouviu 1.200 pessoas entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro. A margem de erro é de 2,83 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Real Time Big Data

A pesquisa sob número PR-07845/2026 foi contratada pelo próprio instituto e ouviu 1.600 pessoas entre os dias 24 e 27 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa sob número PR-08220/2026 também foi contratada pelo próprio instituto e ouviu 1.600 pessoas entre os dias 4 e 8 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa sob número PR-00532/2026 foi contratada pela Record e ouviu 1.600 pessoas entre os dias 11 e 15 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Alfa Inteligência

A pesquisa sob número PR-05032/2026 foi contratada pela Rádio TMC São Paulo e ouviu 1.200 pessoas entre os dias 18 e 22 de agosto. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa sob número PR-03042/2026 foi contratada pela Rádio TMC São Paulo e ouviu 1.200 pessoas entre os dias 4 e 9 de setembro. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa sob número PR-03640/2026 foi contratada pela Rádio TMC São Paulo e ouviu 1.200 pessoas entre os dias 11 e 16 de setembro. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Índice Inteligência

As pesquisas sob os números PR-07034/2026, PR-01754/2026, PR-01047/2026 e PR-06638/2026 foram contratadas pelo jornal Impacto Paraná e ouviram, cada uma, 1.200 pessoas entre os dias 4 e 6 de agosto, 17 e 19 de agosto, 2 e 4 de setembro e 19 e 21 de setembro, respectivamente. A margem de erro de cada levantamento é de 2,83 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Paraná Pesquisas

As pesquisas sob os números PR-00323/2026, PR-06978/2026, PR-01166/2026 e PR-09048/2026 foram contratadas pelo Partido Liberal (PL) e ouviram, cada uma, 1.500 pessoas entre os dias 8 e 10 de maio, 7 e 9 de junho, 3 e 6 de julho e 13 a 16 de agosto, respectivamente. A margem de erro de cada levantamento é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Já as pesquisas sob os números PR-03399/2026, PR-01022/2026 e PR-02701/2026 foram contratadas pelo jornal Diário do Poder e ouviram, cada uma, 1.280 pessoas entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, 15 e 17 de setembro e 25 a 27 de setembro. A margem de erro de cada levantamento é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Neokemp

A pesquisa sob o número PR-00015/2026 foi contratada pelo site A Rede e ouviu 1.008 pessoas entre os dias 27 e 29 de abril. A margem de erro é de 3,1 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

As pesquisas sob os números PR-02941/2026, PR-03242/2026, PR-04449/2026 e PR-04426/2026 foram contratadas pelo Correio do Povo, de Jaraguá do Sul, e ouviu, cada uma, 1.008 pessoas entre os dias 20 e 22 de julho, 10 e 12 de agosto, 25 e 27 de agosto, e 8 e 10 de setembro, respectivamente. A margem de erro é de 3,1 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa sob o número PR-08899/2026 também foi contratada pelo Correio do Povo, de Jaraguá do Sul, e ouviu 2.016 entrevistados entre os dias 15 e 16 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa sob o número PR-07451/2026 também foi contratada pelo Correio do Povo, de Jaraguá do Sul, e ouviu 1.008 pessoas entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de 3,1 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.