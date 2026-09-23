Publicidade

Temperaturas devem cair até 5°C no Norte Pioneiro nas próximas horas

Inmet emitiu alerta para toda a região; aviso começou nesta quarta-feira (23) e segue até quinta-feira (24)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
23/09/2026 às 10h16
Temperaturas devem cair até 5°C no Norte Pioneiro nas próximas horas
Inmet prevê queda de 3° a 5°C. Foto: Paulo Pires/GES

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois de uma sequência de dias marcada por chuvas intensas e temporais, os moradores do Norte Pioneiro devem se preparar agora para uma mudança nas temperaturas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de declínio de temperatura, com previsão de queda entre 3°C e 5°C.

O alerta é classificado na cor amarela, de perigo potencial, e entrou em vigor às 09h desta quarta-feira (23). A previsão é de que permaneça válido até as 09h de quinta-feira (24).

De acordo com o Inmet, a redução das temperaturas representa leve risco à saúde, principalmente diante da mudança nas condições do tempo em um curto intervalo.

A queda nas temperaturas ocorre justamente após dias de forte instabilidade no Norte Pioneiro. Desde o fim de semana, diferentes municípios da região vêm registrando episódios de chuva intensa, tempestades, grande incidência de raios e elevação do nível de rios.

Nesta quarta-feira, por exemplo, o aumento do nível do Rio Jacaré chamou a atenção em Barra do Jacaré, onde a água se aproximou da altura de uma ponte.

Com a mudança nas condições atmosféricas, além da diminuição das chuvas prevista para os próximos dias, as temperaturas também devem recuar.

O aviso do Inmet permanece válido durante toda esta quarta-feira e avança pela madrugada, encerrando somente às 09h de quinta-feira. A recomendação é que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo, principalmente diante das mudanças rápidas nas condições meteorológicas.

Tempo fechado em Wenceslau Braz. Foto: Davi Martins/Folha Extra
PREVISÃO DO TEMPO Há 1 dia

Último dia de chuva no Norte Pioneiro: sol volta na quinta-feira

Após sequência de temporais e instabilidade, região terá vários dias de tempo firme e temperaturas em elevação; chuva deve retornar na próxima semana

 Além da chuva intensa, existe previsão de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Foto: Davi Martins/Folha Extra
MAIS UMA VEZ! Há 2 dias

Norte Pioneiro entra novamente em alerta para tempestades e vendavais

Aviso emitido pelo Inmet nesta terça-feira (22) prevê chuva intensa, queda de granizo e risco de alagamentos e quedas de árvores até o fim do dia

 O trabalho de terraplanagem passa de 90% de execução e as equipes da concessionária iniciam agora uma importante etapa: a pavimentação. Foto: EPR Litoral Pioneiro
OBRAS AVANÇAM Há 2 dias

Duplicação BR-369: EPR Litoral Pioneiro inicia pavimentação de novas faixas da rodovia

Obras avançam significativamente entre Jacarezinho e Cambará, e o trabalho de terraplanagem passa de 90% de execução. Nova etapa começa a transformar a rodovia

 Imagem Ilustrativa. Foto: Kainan Lucas/ Ric RECORD.
ALERTA MÁXIMO Há 2 semanas

Mesmo com sol, Wenceslau Braz e região seguem em alerta vermelho nesta sexta-feira

Região do Norte Pioneiro está sob três alertas do INMET; aviso mais severo prevê chuva acima de 100 mm, ventos superiores a 100 km/h e granizo

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
ALERTA MÁXIMO Há 2 semanas

Wenceslau Braz e região entram em alerta vermelho para tempestades com ventos acima de 100 km/h

Alerta de nível máximo emitido pelo INMET prevê chuva superior a 60 mm por hora, acumulados acima de 100 mm e queda de granizo nesta quinta-feira (10); alerta inclui todo o Norte Pioneiro

Publicidade
Últimas notícias
NORTE PIONEIRO Há 6 horas

Homem fica gravemente ferido após ser atacado por pitbull no Norte Pioneiro
TRAGÉDIA NO PARANÁ Há 6 horas

Motoboy sofre acidente e morre 18 dias antes do casamento no Paraná
HOMENAGEM Há 6 horas

Santuário Nacional faz homenagem as vítimas de acidente com ônibus a caminho de Aparecida
TRAGÉDIA Há 6 horas

Jovem pega carona por aplicativo, perde contato com a família e é encontrada morta no Paraná
NO FLAGRA Há 6 horas

PM flagra negociação de drogas e pega casal com crack no Norte Pioneiro

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 23 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Siqueira Tropeira: Um jogo de RPG ambientado em 1933, no Norte Velho do Paraná,
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados