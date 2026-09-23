Temperaturas devem cair até 5°C no Norte Pioneiro nas próximas horas

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois de uma sequência de dias marcada por chuvas intensas e temporais, os moradores do Norte Pioneiro devem se preparar agora para uma mudança nas temperaturas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de declínio de temperatura, com previsão de queda entre 3°C e 5°C.

O alerta é classificado na cor amarela, de perigo potencial, e entrou em vigor às 09h desta quarta-feira (23). A previsão é de que permaneça válido até as 09h de quinta-feira (24).

De acordo com o Inmet, a redução das temperaturas representa leve risco à saúde, principalmente diante da mudança nas condições do tempo em um curto intervalo.

A queda nas temperaturas ocorre justamente após dias de forte instabilidade no Norte Pioneiro. Desde o fim de semana, diferentes municípios da região vêm registrando episódios de chuva intensa, tempestades, grande incidência de raios e elevação do nível de rios.

Nesta quarta-feira, por exemplo, o aumento do nível do Rio Jacaré chamou a atenção em Barra do Jacaré, onde a água se aproximou da altura de uma ponte.

Com a mudança nas condições atmosféricas, além da diminuição das chuvas prevista para os próximos dias, as temperaturas também devem recuar.

O aviso do Inmet permanece válido durante toda esta quarta-feira e avança pela madrugada, encerrando somente às 09h de quinta-feira. A recomendação é que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo, principalmente diante das mudanças rápidas nas condições meteorológicas.