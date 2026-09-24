Helicóptero que caiu com Rick já havia realizado pouso de emergência em março

O helicóptero que caiu na Serra Catarinense e matou o cantor Rick e outras quatro pessoas já havia realizado um pouso de emergência cerca de seis meses antes da tragédia. Registros enviados ao portal LeoDias e informações publicadas por veículos da região apontam que a mesma aeronave, identificada pelo prefixo PP-MGR, pousou em uma lavoura no interior de Ibiaçá (RS), no fim de março, após apresentar supostos problemas técnicos. O episódio ocorreu na comunidade de Rio Telha, em 31 de março, segundo a Rádio Uirapuru.

Imagens feitas por moradores registraram a aeronave na região e, posteriormente, retomando o voo. Na ocasião, não houve registro de feridos. Uma fonte da região que procurou o portal LeoDias também relatou que o helicóptero apresentou comportamento incomum antes de seguir viagem. Segundo o relato, a aeronave “perdia força, levantava e descia” e permaneceu no local enquanto era verificada antes de decolar novamente.

Veículos locais classificaram o episódio como um pouso de emergência e informaram que a aeronave teria apresentado “problemas técnicos”. Até o momento, porém, o portal LeoDias não localizou um relatório oficial que detalhe qual problema teria levado ao pouso, nem há elementos que permitam relacionar o ocorrido em março à queda registrada nesta semana.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) identifica o PP-MGR como um Bell Helicopter 430, fabricado em 2001. No registro atualmente disponível, a aeronave aparece em situação normal e com Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade válido até agosto de 2027. O cadastro da Anac também mostra que a JTA Empreendimentos e Urbanismo passou a constar como proprietária do helicóptero em 30 de abril de 2026, aproximadamente um mês após o episódio em Ibiaçá.

Queda matou cinco pessoas

Na segunda-feira (21/9), o mesmo helicóptero decolou de Porto Belo (SC) com destino a São Joaquim, na Serra Catarinense. A aeronave perdeu contato durante o trajeto e mobilizou uma operação de busca da Força Aérea Brasileira (FAB), do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e de outras equipes. Os destroços foram localizados no dia seguinte, na região de Santa Bárbara, em Urubici. Não houve sobreviventes.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) abriu uma investigação para determinar os fatores que contribuíram para a queda.

Fonte original Portal Leo Dias.