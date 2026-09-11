Mesmo com sol, Wenceslau Braz e região seguem em alerta vermelho nesta sexta-feira

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Apesar do tempo ensolarado registrado nesta sexta-feira (11), o Norte Pioneiro segue sob alerta para a possibilidade de tempestades severas ao longo do dia. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mantém avisos meteorológicos para a região, incluindo um alerta vermelho, classificação de maior severidade utilizada pelo órgão.

O aviso de “grande perigo” entrou em vigor às 09h05 desta sexta-feira e permanece válido até as 23h59. A previsão indica condições favoráveis para temporais capazes de provocar chuva intensa, fortes rajadas de vento e queda de granizo.

De acordo com o INMET, nos locais atingidos pelos temporais, o volume de chuva pode superar 60 milímetros em apenas uma hora ou ultrapassar 100 milímetros acumulados ao longo do dia. As rajadas de vento podem passar dos 100 km/h.

Com essas condições, há grande risco de danos em edificações, interrupções no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

Sol não elimina o risco de temporais

Mesmo com períodos de sol e condições aparentemente estáveis em algumas cidades durante parte desta sexta-feira, a manutenção dos alertas indica que o cenário pode mudar rapidamente.

Além do aviso vermelho, municípios do Norte Pioneiro também aparecem em áreas abrangidas por alertas de menor severidade emitidos pelo INMET. Por isso, a orientação é acompanhar as atualizações meteorológicas ao longo do dia e evitar se expor durante a ocorrência de tempestades.

Orientações

Em situações de grande perigo, o INMET recomenda procurar abrigo seguro e evitar permanecer ao ar livre. Durante temporais, aparelhos elétricos e, quando necessário, o quadro geral de energia devem ser desligados.

Em caso de enxurradas ou alagamentos, documentos e objetos de valor devem ser protegidos em sacos plásticos e a população não deve tentar atravessar áreas tomadas pela água.

Informações e pedidos de auxílio podem ser feitos junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.