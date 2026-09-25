Ônibus cai em cima de borracheiro durante troca de pneu

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um borracheiro morreu após um ônibus cair sobre ele enquanto realizava a troca de um pneu na PR-444, em Rolândia, no Norte do Paraná. O acidente de trabalho aconteceu na noite desta quinta-feira (24).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, a ocorrência foi registrada no km 16,9 da rodovia. A equipe policial foi acionada por volta das 23h45 para atender a situação, que já tinha uma vítima fatal.

Conforme as informações repassadas à polícia, o ônibus estava parado no acostamento da PR-444 e o trabalhador realizava o conserto de um dos pneus.

Durante o serviço, os equipamentos utilizados para manter o veículo suspenso teriam cedido. A suspeita inicial é de que os calços ou macacos hidráulicos não tenham suportado o peso do ônibus.

Com isso, o veículo caiu sobre o borracheiro. O trabalhador ficou preso sob o ônibus e morreu ainda no local.

A ocorrência mobilizou as autoridades durante a madrugada e foi encerrada por volta das 2h30 desta sexta-feira (25).

As circunstâncias que levaram à queda do veículo deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.