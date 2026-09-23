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Idosa tem telhado da casa destruído por temporal e moradores da região fazem campanha

Família precisa de materiais para reparar a residência e busca doações para garantir melhores condições ao filho acamado

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Portal Curiúva
23/09/2026 às 16h59
Idosa tem telhado da casa destruído por temporal e moradores da região fazem campanha
Foto: Reproduão/Portal Curiúva

Redação - Folha Extra

CURIÚVA - Uma campanha de solidariedade está mobilizando moradores da região para ajudar na reconstrução da casa de Dona Rosinha, moradora do município de Curiúva, nos Campos Gerais, que teve o telhado e parte da estrutura danificados após um temporal. A família enfrenta dificuldades para realizar os reparos necessários e busca doações de materiais e recursos financeiros.

Além do casal, a residência abriga um filho acamado, que necessita de um ambiente com condições adequadas de segurança e conforto. Com os danos provocados na estrutura da casa, a família precisa realizar a substituição do telhado e outros reparos no imóvel.

A campanha busca arrecadar materiais para o início e a execução das obras. Entre os itens solicitados estão 30 vigas de seis metros, 40 tábuas de três metros e 50 folhas de eternite. Segundo os responsáveis pela mobilização, outros materiais também poderão ser necessários conforme o andamento dos trabalhos.

Moradores que não puderem contribuir com os materiais também podem colaborar com qualquer valor em dinheiro. Os recursos serão utilizados para a compra dos itens que ainda não tiverem sido arrecadados e para atender às necessidades da reforma.

A mobilização está sendo organizada por pessoas próximas à família, que buscam reunir os materiais necessários para recuperar a residência e permitir que os moradores voltem a contar com uma estrutura adequada.

Quem quiser contribuir pode procurar a família no endereço informado pela campanha, na Rua Dona Maria Schualb, nº 75. Também é possível obter informações sobre as doações pelo telefone (43) 9172-6771, com Nerci.

A campanha permanece aberta para doações de materiais e contribuições financeiras destinadas à reconstrução da casa de Dona Rosinha.

Foto: Divulgação
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Curiúva é um município do norte pioneiro do Paraná, fundado em 1961, conhecido por suas belezas naturais, rios e áreas de preservação ambiental. A economia local é baseada na agricultura, pecuária e pequenas indústrias, com destaque para cultivo de milho, feijão e café. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, oferecendo um ambiente acolhedor e tranquilo. Curiúva combina natureza, história e qualidade de vida, atraindo moradores e visitantes em busca de sossego e contato com o campo.
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