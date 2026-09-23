Idosa tem telhado da casa destruído por temporal e moradores da região fazem campanha

Redação - Folha Extra

CURIÚVA - Uma campanha de solidariedade está mobilizando moradores da região para ajudar na reconstrução da casa de Dona Rosinha, moradora do município de Curiúva, nos Campos Gerais, que teve o telhado e parte da estrutura danificados após um temporal. A família enfrenta dificuldades para realizar os reparos necessários e busca doações de materiais e recursos financeiros.

Além do casal, a residência abriga um filho acamado, que necessita de um ambiente com condições adequadas de segurança e conforto. Com os danos provocados na estrutura da casa, a família precisa realizar a substituição do telhado e outros reparos no imóvel.

A campanha busca arrecadar materiais para o início e a execução das obras. Entre os itens solicitados estão 30 vigas de seis metros, 40 tábuas de três metros e 50 folhas de eternite. Segundo os responsáveis pela mobilização, outros materiais também poderão ser necessários conforme o andamento dos trabalhos.

Moradores que não puderem contribuir com os materiais também podem colaborar com qualquer valor em dinheiro. Os recursos serão utilizados para a compra dos itens que ainda não tiverem sido arrecadados e para atender às necessidades da reforma.

A mobilização está sendo organizada por pessoas próximas à família, que buscam reunir os materiais necessários para recuperar a residência e permitir que os moradores voltem a contar com uma estrutura adequada.

Quem quiser contribuir pode procurar a família no endereço informado pela campanha, na Rua Dona Maria Schualb, nº 75. Também é possível obter informações sobre as doações pelo telefone (43) 9172-6771, com Nerci.

A campanha permanece aberta para doações de materiais e contribuições financeiras destinadas à reconstrução da casa de Dona Rosinha.