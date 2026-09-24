PRF encontra caminhão lotado de maconha no Paraná

Segundo a corporação, esta foi a maior apreensão de drogas realizada pela PRF no estado em 2026. Foto: PRF

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 6,8 toneladas de maconha escondidas em um caminhão abordado na BR-376, em Apucarana, no Norte do Paraná. Segundo a corporação, esta foi a maior apreensão de drogas realizada pela PRF no estado em 2026.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h desta quarta-feira (23), no km 247 da rodovia. Um homem de 40 anos, que conduzia o veículo, foi preso.

De acordo com a PRF, os agentes realizavam uma fiscalização de rotina quando abordaram o caminhão. Durante a abordagem, o motorista apresentou uma nota fiscal indicando que transportava uma carga de milho.

O documento apontava que a mercadoria havia saído de Mato Grosso do Sul e tinha como destino o estado de Santa Catarina.

Durante a vistoria nos semirreboques, porém, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha. Após a localização da droga, todo o material foi retirado e pesado.

Ao final do procedimento, a PRF contabilizou aproximadamente 6,8 toneladas de maconha.

O volume apreendido fez com que a ocorrência se tornasse, conforme informado pela própria PRF, a maior apreensão de drogas realizada pela instituição no Paraná ao longo de 2026.

O motorista foi preso e encaminhado, juntamente com a droga apreendida, à Delegacia da Polícia Civil de Apucarana. O caso seguirá sob investigação.