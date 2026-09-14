Esposa de ex-prefeito morre e causa comoção em Arapoti

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A morte de Alexandra Possato, aos 53 anos, causou comoção entre moradores de Arapoti nesta segunda-feira (14). Ela faleceu no domingo (13), após enfrentar um câncer, e era esposa do ex-prefeito e ex-vereador do município, Homar Negrão.

Reconhecida pela participação em ações sociais e comunitárias, Alexandra teve atuação ligada a projetos voltados ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, com destaque para o trabalho desenvolvido junto ao Lar Recanto dos Idosos. Ao longo dos anos, integrou a diretoria da instituição e também exerceu a presidência da entidade.

Durante sua passagem pelo Lar Recanto dos Idosos, participou de iniciativas voltadas à ampliação e ao fortalecimento dos serviços oferecidos aos moradores da instituição. Seu trabalho esteve relacionado a ações de apoio, acolhimento e busca por melhorias na estrutura e no atendimento prestado aos idosos atendidos pela entidade.

A notícia do falecimento repercutiu entre familiares, amigos e integrantes da comunidade arapotiense. Diversas manifestações de pesar foram registradas nas redes sociais ao longo do domingo e da manhã desta segunda-feira, destacando sua atuação em projetos sociais e o relacionamento construído com moradores do município.

A Prefeitura de Arapoti divulgou uma nota oficial lamentando a morte de Alexandra Possato. No comunicado, a administração municipal destacou a dedicação dela às causas sociais e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

“Alexandra deixa um legado de dedicação ao próximo e de compromisso com as causas sociais do município”, destacou a nota divulgada pela prefeitura.

O velório teve início às 6h desta segunda-feira na Casa da Amizade, em Arapoti, reunindo familiares, amigos e pessoas que conviveram com Alexandra ao longo de sua trajetória no município.

De acordo com as informações divulgadas pela família, o sepultamento está previsto para ocorrer às 15h30 no Cemitério Municipal de Arapoti.