Publicidade

Esposa de ex-prefeito morre e causa comoção em Arapoti

Alexandra Possato era casada com Homar Negrão e lutava contra um câncer

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
14/09/2026 às 10h49
Esposa de ex-prefeito morre e causa comoção em Arapoti
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A morte de Alexandra Possato, aos 53 anos, causou comoção entre moradores de Arapoti nesta segunda-feira (14). Ela faleceu no domingo (13), após enfrentar um câncer, e era esposa do ex-prefeito e ex-vereador do município, Homar Negrão.

Reconhecida pela participação em ações sociais e comunitárias, Alexandra teve atuação ligada a projetos voltados ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, com destaque para o trabalho desenvolvido junto ao Lar Recanto dos Idosos. Ao longo dos anos, integrou a diretoria da instituição e também exerceu a presidência da entidade.

Durante sua passagem pelo Lar Recanto dos Idosos, participou de iniciativas voltadas à ampliação e ao fortalecimento dos serviços oferecidos aos moradores da instituição. Seu trabalho esteve relacionado a ações de apoio, acolhimento e busca por melhorias na estrutura e no atendimento prestado aos idosos atendidos pela entidade.

A notícia do falecimento repercutiu entre familiares, amigos e integrantes da comunidade arapotiense. Diversas manifestações de pesar foram registradas nas redes sociais ao longo do domingo e da manhã desta segunda-feira, destacando sua atuação em projetos sociais e o relacionamento construído com moradores do município.

A Prefeitura de Arapoti divulgou uma nota oficial lamentando a morte de Alexandra Possato. No comunicado, a administração municipal destacou a dedicação dela às causas sociais e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

“Alexandra deixa um legado de dedicação ao próximo e de compromisso com as causas sociais do município”, destacou a nota divulgada pela prefeitura.

O velório teve início às 6h desta segunda-feira na Casa da Amizade, em Arapoti, reunindo familiares, amigos e pessoas que conviveram com Alexandra ao longo de sua trajetória no município.

De acordo com as informações divulgadas pela família, o sepultamento está previsto para ocorrer às 15h30 no Cemitério Municipal de Arapoti.

Foto: Reprodução/Folha Paranaense
ACIDENTE NA PR-092 Há 7 dias

Caminhão de Wenceslau Braz sai da pista e motorista fica ferido em Arapoti

Veículo seguia de Arapoti para Jaguariaíva quando motorista perdeu o controle da direção e saiu da rodovia; homem de 31 anos foi encaminhado para atendimento médico

 Foto: Reprodução/Redes Sociais.
LUTO EM ARAPOTI Há 1 semana

Morte de professora Maria Caxambu causa comoção em Arapoti

Professora e ex-diretora, Maria Caxambu dedicou décadas à educação e ao desenvolvimento de Arapoti, deixando uma trajetória marcada pela atuação na comunidade escolar e no Jardim Aratinga

 Apurações da Folha apontam que a vítima é Leomar da Silva Gomes, conhecido pelo apelido de “Japonês”. Foto: Divulgação
TRAGÉDIA NA 092 Há 2 semanas

Vítima de grave acidente em Arapoti é identificada

Apurações da Folha apontam que motorista que morreu na colisão é Leomar da Silva Gomes, conhecido pelo apelido de “Japonês”; acidente aconteceu na PR-092

 Foto: Reprodução/Voz do Povo de Arapoti
MORTE NA RODOVIA Há 2 semanas

Trânsito segue parcialmente interditado após acidente com morte na PR092

Equipes da concessionária que administra o trecho trabalham para realizar a liberação da pista; remoção do corpo depende da chegada do IML

 Foto: Divulgação
IMAGENS FORTES Há 2 semanas

Novas imagens mostram gravidade de acidente na PR-092 em Arapoti; carro ficou destruído

Colisão teria envolvido um carro e uma carreta no trecho entre Arapoti e Wenceslau Braz; informações extraoficiais apontam possível morte no local

Arapoti - PR
Arapoti - PR
Notícias de Arapoti - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
INVESTIGAÇÃO Há 9 horas

Polícia identifica segundo adolescente envolvido em homicídio no Norte Pioneiro
CLIMA E TEMPO Há 10 horas

Chuva dá trégua, mas volta no fim de semana e pode ganhar força na região
OBRAS NAS RODOVIAS Há 10 horas

Rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro recebem obras de recuperação do pavimento
PROGRAMAÇÃO 75 ANOS Há 11 horas

Castrolanda celebra 75 anos com Dia da Família aberto à comunidade
DESTAQUES DO BRASIL Há 12 horas

Atletas de Wenceslau Braz conquistam três medalhas no Brasileiro de Karatê

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 15 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Gabi Caroline: quando a resistência vira música
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados