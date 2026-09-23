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Marido forja o próprio sequestro e acaba preso após esposa não pagar o resgate

Caso aconteceu em Ponta Grossa e equipes policiais também prenderam um amigo do suspeito que teria participado da encenação

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com aRede
23/09/2026 às 16h18 Atualizada em 23/09/2026 às 16h21
Marido forja o próprio sequestro e acaba preso após esposa não pagar o resgate
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

PONTA GROSSA - Dois homens, de 27 e 24 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Civil de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, suspeitos de envolvimento em uma falsa situação de sequestro criada para extorquir uma mulher de 36 anos. Um dos presos seria o próprio companheiro da vítima, que teria simulado o próprio sequestro para exigir dinheiro dela.

A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (22), após as autoridades receberem informações sobre o suposto sequestro do homem de 27 anos. Segundo a Polícia Civil, a mulher passou a receber mensagens, áudios com ameaças e fotografias que simulavam o companheiro mantido em cativeiro. Inicialmente, os envolvidos exigiram R$ 2 mil como suposto resgate. Posteriormente, os valores foram reduzidos para R$ 1 mil e R$ 500.

Durante as diligências, equipes da Polícia Militar localizaram o veículo que teria sido levado durante o suposto crime na Avenida Souza Naves. O automóvel era conduzido pelo próprio homem apontado inicialmente como vítima. No carro também estava um amigo dele, de 24 anos.

Ao ser abordado, o motorista afirmou que havia sido libertado às margens da rodovia e que não havia comunicado imediatamente as autoridades porque estaria ajudando nas buscas pelo sobrinho do outro homem, que teria desaparecido.

A versão, porém, foi confrontada durante as investigações realizadas pela Polícia Civil. Conforme os elementos reunidos na Central Regional de Flagrantes, os dois homens teriam combinado a encenação após consumirem bebidas durante a noite.

Segundo a investigação, um deles teria alterado a voz para simular um sequestrador, enquanto também foram produzidos áudios com cobranças e fotografias do suposto refém de costas para criar a aparência de um cativeiro.

As investigações também identificaram que as contas bancárias informadas para o pagamento do suposto resgate estavam vinculadas a plataformas de apostas. As ameaças ainda utilizavam informações íntimas da família da mulher, dados que, segundo a Polícia Civil, eram de conhecimento do companheiro.

Diante dos elementos reunidos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante dos dois suspeitos pelo crime de extorsão com aumento de pena pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 158, parágrafo 1º, do Código Penal.

Os dois homens passaram por exames de praxe e foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça.

Foto: Reprodução/Internet
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