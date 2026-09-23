El Niño provoca chuvas tão intensas que até no deserto nascem flores

Redação - Folha Extra

INTERNACIONAL - Um cenário incomum transformou parte do deserto do Atacama, no norte do Chile, após as fortes chuvas registradas durante o inverno. Considerado um dos locais mais áridos do planeta, o deserto passou a apresentar extensas áreas cobertas por flores de diferentes cores, em um fenômeno conhecido como “deserto florido”.

Sob o solo permanecem milhões de sementes e bulbos de cerca de 200 espécies de plantas, que podem permanecer dormentes durante longos períodos até que as condições de umidade sejam suficientes para estimular a germinação. Entre as espécies encontradas estão flores brancas e plantas que apresentam tonalidades violetas.

As chuvas registradas neste inverno austral ultrapassaram 180 milímetros em alguns pontos da região. Segundo César Pizarro, chefe da seção de conservação da biodiversidade da Corporação Nacional Florestal do Chile (Conaf), os volumes registrados foram considerados muito elevados e contribuíram para que a água penetrasse mais profundamente no solo.

O deserto florido ocorre em uma área localizada aproximadamente 800 quilômetros ao norte de Santiago. Neste ano, segundo a Conaf, o fenômeno deve atingir seu período de maior intensidade em outubro, quando a área coberta pela vegetação pode chegar a cerca de 15 mil hectares.

O aumento das chuvas foi associado ao fenômeno climático El Niño, que altera as temperaturas da superfície do Oceano Pacífico e influencia os padrões de vento e precipitação em diferentes regiões. Entre 16 e 22 de julho, fortes chuvas atingiram principalmente o norte do Chile. O temporal deixou 13 mortos e provocou danos graves ou destruição em cerca de 4 mil moradias, segundo autoridades chilenas.

A floração também movimenta a fauna local. O ecossistema envolve insetos, caracóis, aves, répteis e mamíferos. Abelhas participam da polinização das plantas, enquanto besouros contribuem para a decomposição da matéria orgânica e para a fertilização do solo.

O fenômeno atrai turistas que percorrem a região para observar e fotografar a paisagem formada entre dunas e planícies. Com o aumento do movimento de visitantes, a Conaf orienta que as pessoas utilizem as rotas estabelecidas, evitem pisar nas plantas e não levem animais para as áreas de preservação, devido ao risco de transmissão de doenças à fauna.

A ocorrência de desertos floridos também é registrada em outras partes do mundo, mas, segundo a Conaf, a extensão territorial e a diversidade de espécies observadas no Atacama fazem do fenômeno uma ocorrência de características particulares.