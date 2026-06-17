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Atriz que interpretou Samara no filme “O Chamado” morre nos Estados Unidos

Daveigh Chase, conhecida pelos papéis em “O Chamado” e “Lilo & Stitch”, morreu aos 35 anos após complicações de saúde

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
17/06/2026 às 16h02
Atriz que interpretou Samara no filme “O Chamado” morre nos Estados Unidos
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

INTERNACIONAL - A atriz norte-americana Daveigh Chase, conhecida mundialmente por interpretar a personagem Samara Morgan no filme de terror “O Chamado” (The Ring), morreu aos 35 anos nos Estados Unidos. A informação foi divulgada nesta terça-feira (17) por veículos da imprensa internacional e confirmada por pessoas próximas à artista.

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De acordo com as informações divulgadas, a atriz morreu em decorrência de complicações causadas por meningite e infecções graves na corrente sanguínea, que evoluíram para um quadro de sepse. Daveigh estava internada em um hospital de Los Angeles após apresentar problemas de saúde nas últimas semanas.

Nascida em Las Vegas, no estado de Nevada, em 24 de julho de 1990, Daveigh Chase iniciou a carreira artística ainda na infância. Seu primeiro grande destaque veio em 2002, quando deu voz à personagem Lilo Pelekai na animação da Disney “Lilo & Stitch”, um dos maiores sucessos do estúdio naquele período.

No mesmo ano, alcançou reconhecimento internacional ao interpretar Samara Morgan, a menina de aparência assustadora que emerge de uma televisão no filme “O Chamado”. O longa se tornou um dos maiores sucessos do gênero terror dos anos 2000 e transformou a personagem em um ícone da cultura pop. Pela atuação, Daveigh recebeu o prêmio de Melhor Vilã no MTV Movie Awards.

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Além de “O Chamado”, a atriz participou de produções como “Donnie Darko”, “Beethoven 5”, “ER”, “Sabrina, Aprendiz de Feiticeira” e realizou a dublagem em inglês da protagonista Chihiro no premiado filme de animação “A Viagem de Chihiro”, do diretor japonês Hayao Miyazaki.

Nos últimos anos, Daveigh Chase manteve uma carreira mais discreta e afastada dos grandes projetos de Hollywood. A notícia de sua morte provocou repercussão entre fãs de filmes de terror e admiradores de seu trabalho na televisão, no cinema e na dublagem.

A atriz deixa um legado marcado por personagens que se tornaram referência para diferentes gerações, especialmente Samara Morgan, considerada uma das figuras mais emblemáticas do cinema de terror contemporâneo.

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