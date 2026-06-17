Trump chama política brasileira de desagradável e deixa recado: “ninguém joga mais duro do que os Estados Unidos”

Redação - Folha Extra

INTERNACIONAL - O presidente Donald Trump fez fortes declarações sobre o Brasil nesta quarta-feira (17) durante coletiva após o encontro do G7 na França. Entre trechos da entrevista, o chefe do Executivo dos Estados Unidos chamou o Brasil de “País politicamente difícil”, confundiu os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que “ninguém joga mais duro do que os Estados Unidos”.

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A primeira pergunta sobre o Brasil foi realizada por uma jornalista da Rede Globo e teve como foco a relação e encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Sim, eu passei bastante tempo com ele, na verdade”, disse o presidente que não respondeu se os encontros tiveram assuntos como a designação do PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas e questões relacionadas ao “Tarifaço”.

Após a resposta sobre ter se encontrado com Lula, Trump emendou dizendo que o Brasil se tornou um país politicamente complicado. “Tornou-se um país complicado, não é? Politicamente. Tem sido um pouco perigoso politicamente. Tem sido desagradável”, comentou.

O mandatário norte-americano ainda confundiu os filhos de Jair Bolsonaro. “Ouvi dizer que prenderam alguém que está concorrendo a um cargo hoje. Fiquei sabendo disso depois que saímos. Eu tinha acabado de me despedir dele (Lula) e ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Jr. Ele estava indo bem nas pesquisas, e o prenderam porque ele deu uma declaração no Texas. Prenderam ele ou querem prender”, comentou Trump ao confundir Eduardo Bolsonaro com Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidência da República.

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Por fim, o presidente dos Estados Unidos terminou sua declaração dizendo “Eles jogam Duro, mas ninguém joga mais duro do que os Estados Unidos”, finalizou.

Após a coletiva de Donald Trump, o presidente Lula foi questionado sobre as falas do “amigo”. "Se tem alguém que tem que aprender com eleições civilizadas no Brasil é o meu amigo Trump. Na próxima vez [que encontrar Trump], vou levar a urna eletrônica para mostrar como ela funciona", disse Lula.

Lula também ressaltou que não há razões para conversar com Donald Trump neste momento, uma vez que os dois países estão em negociações e por isso o presidente brasileiro não pediu uma reunião com o presidente norte-americano.