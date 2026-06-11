Copa do Mundo começa hoje: confira os primeiros jogos e quando o Brasil entra em campo

Redação - Folha Extra

COPA DO MUNDO - A espera acabou. A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira (11), dando início a mais uma edição do maior evento do futebol mundial. Pela primeira vez na história, o torneio reúne 48 seleções e será disputado em três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá. A competição promete um mês de grandes confrontos, reunindo algumas das principais estrelas do futebol internacional na disputa pelo título mais importante do esporte.

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A partida de abertura marca oficialmente o início da caminhada das seleções rumo ao troféu. Além da expectativa dos torcedores dos países participantes, o torneio movimenta bilhões de pessoas ao redor do planeta e coloca novamente a Seleção Brasileira entre as favoritas ao título.

O Brasil chega à competição em busca do hexacampeonato mundial. Única seleção presente em todas as edições da Copa do Mundo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti conheceu seus adversários da fase de grupos e já tem definidos os locais, datas e horários dos confrontos da primeira fase.

A estreia brasileira acontece no próximo sábado, dia 13 de junho, diante do Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). O confronto é considerado o mais desafiador da chave, já que os marroquinos chegaram às semifinais da Copa de 2022 e mantêm uma base competitiva.

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Na segunda rodada, a Seleção enfrenta o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já o terceiro compromisso será diante da Escócia, no dia 24 de junho, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

O Brasil integra o Grupo C da competição ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. Pelo regulamento, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para a fase eliminatória, além dos melhores terceiros colocados entre as 12 chaves do torneio. A ampliação para 48 seleções tornou a competição mais longa e aumentou o número de vagas no mata-mata.

Com tradição, talento e a expectativa de milhões de torcedores, a Seleção Brasileira inicia mais uma caminhada em busca de um título que não conquista desde 2002. A estreia contra o Marrocos será o primeiro passo da equipe rumo ao sonho do hexacampeonato mundial.