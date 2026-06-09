Há quase 100 anos era realizada a primeira Copa do Mundo; veja como tudo começou

Redação - Folha Extra

COPA DO MUNDO - A Copa do Mundo é hoje o evento esportivo mais assistido do planeta, capaz de mobilizar bilhões de pessoas a cada quatro anos. No entanto, antes de se tornar um fenômeno global, a competição nasceu de uma ideia que enfrentou desafios políticos, financeiros e logísticos até se transformar em realidade. A primeira edição do torneio foi realizada em 1930, no Uruguai, e marcou o início de uma das maiores tradições do esporte mundial.

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A origem da Copa do Mundo está ligada ao crescimento do futebol no início do século XX. A FIFA, fundada em 1904, buscava criar uma competição internacional exclusiva para seleções nacionais. Durante anos, os torneios olímpicos de futebol foram considerados a principal disputa entre países, mas a entidade desejava um campeonato próprio, independente dos Jogos Olímpicos. O principal defensor da ideia foi o francês Jules Rimet, presidente da FIFA entre 1921 e 1954. Em 1928, sua proposta foi aprovada, estabelecendo a realização de um torneio mundial a cada quatro anos.

A escolha do Uruguai como sede da primeira Copa ocorreu por diferentes fatores. O país era bicampeão olímpico de futebol, após conquistar os Jogos de 1924 e 1928, e celebrava o centenário de sua primeira Constituição. Além disso, o governo uruguaio se comprometeu a custear despesas das delegações participantes.

A competição aconteceu entre 13 e 30 de julho de 1930, em Montevidéu. Apenas 13 seleções participaram do torneio: Argentina, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, Estados Unidos, França, Iugoslávia, México, Paraguai, Peru, Romênia, Uruguai e Iugoslávia. O número reduzido de participantes ocorreu porque muitas seleções europeias desistiram da viagem devido aos altos custos e ao longo deslocamento de navio até a América do Sul.

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Os jogos foram disputados em três estádios da capital uruguaia, com destaque para o Estádio Centenário, construído especialmente para o torneio. A primeira partida da história das Copas do Mundo aconteceu em 13 de julho de 1930, quando a França venceu o México por 4 a 1. Na mesma rodada, os Estados Unidos derrotaram a Bélgica por 3 a 0. O francês Lucien Laurent marcou o primeiro gol da história da competição.

A participação do Brasil

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O Brasil esteve presente desde a primeira edição da Copa do Mundo e iniciou em 1930 uma sequência que permanece até hoje: é a única seleção que disputou todas as edições do torneio. A equipe brasileira chegou ao Uruguai em meio a problemas administrativos e divergências entre dirigentes do futebol do Rio de Janeiro e de São Paulo, situação que influenciou a formação do elenco.

Em pé: Píndaro de Carvalho (Técnico), Brilhante, Fausto, Hermógenes, Itália, Joel e Fernando. Ajoelhados: Poly, Nilo, Araken, Preguinho e Teóphilo

A Seleção Brasileira foi colocada no Grupo 2, ao lado de Iugoslávia e Bolívia. Na estreia, os brasileiros perderam para os iugoslavos por 2 a 1. O atacante Preguinho marcou o primeiro gol da história do Brasil em Copas do Mundo. Na segunda partida, a equipe venceu a Bolívia por 4 a 0, mas acabou eliminada ainda na fase de grupos. Preguinho terminou o torneio como artilheiro brasileiro, com três gols.

A final histórica entre Uruguai e Argentina

As semifinais reuniram Argentina, Uruguai, Estados Unidos e Iugoslávia. Argentinos e uruguaios avançaram para a decisão após vitórias por 6 a 1 sobre Estados Unidos e Iugoslávia, respectivamente.

A grande final foi disputada em 30 de julho de 1930, diante de mais de 68 mil torcedores no Estádio Centenário. Em um dos maiores clássicos do futebol sul-americano, a Argentina chegou a abrir vantagem e terminou o primeiro tempo vencendo por 2 a 1. Na etapa final, porém, o Uruguai reagiu e virou o placar para 4 a 2, tornando-se o primeiro campeão mundial da história. O argentino Guillermo Stábile foi o artilheiro da competição com oito gols.

A Copa de 1930 estabeleceu as bases do torneio que se transformaria no principal evento do futebol mundial. O campeonato criado por Jules Rimet atravessou guerras, mudanças de formato e transformações tecnológicas, mantendo a tradição iniciada em Montevidéu e consolidando a Copa do Mundo como uma das competições esportivas mais importantes da história.