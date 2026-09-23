Homem morre após ser encontrado ferido em residência no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

ITAMBARACÁ - Um homem de 44 anos morreu após ser encontrado ferido em sua residência, situada ao município de Itambaracá, no Norte Pioneiro. A situação foi registrada no início da noite da última quinta-feira (17) e a vítima morreu ao dar entrada no hospital com ferimentos na cabeça.

De acordo com as informações do portal Anuncifacil, por volta das 20h00 a equipe da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao hospital do município após um paciente dar entrada no Pronto Atendimento e vir a óbito. Diante do chamado, os agentes foram a Unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, a equipe médica informou aos policiais que o paciente deu entrada no Pronto Socorro com ferimentos graves na região da cabeça, não resistindo e entrando em óbito. Em contato com os socorristas, os policiais foram informados que o homem foi socorrido em sua residência e apresentava ferimentos de golpes no rosto, sendo levada ao hospital com sinais vitais.

Durante as diligências, as equipes policiais levantaram o nome de três indivíduos que seriam suspeitos de envolvimento com o crime, mas até então, os homens não haviam sido encontrados.

O caso foi repassado a equipe da Polícia Civil que instaurou inquérito para investigar as circunstâncias da morte e motivação do crime. O corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).