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Ciúmes termina em pancadaria e homicídio no meio da rua no Norte Pioneiro

Crime foi registrado na madrugada do sábado (12) em Santo Antônio da Platina e vítima foi morta com três tiros

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
14/09/2026 às 09h04
Ciúmes termina em pancadaria e homicídio no meio da rua no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação Policia Civil.

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A Polícia Civil está investigando a morte de um jovem de 19 anos executado com três tiros no meio da rua. O crime aconteceu na madrugada do último sábado (12) em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, e a motivação seria ciúmes.

De acordo com as informações divulgadas pelo portal Tá no Site, a vítima foi identificada como Victor Hugo Caldi Fagundes. O corpo do jovem foi localizado por volta das 02h00 as margens do Ribeirão Boi Pintado. A equipe o Samu chegou a ser acionada para prestar socorro a vítima, mas o rapaz já estava morto e o corpo apresentava marcas de tiros.

O corpo do rapaz foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) e a equipe da Polícia Civil instaurou inquérito e deu início das diligências para apurar as circunstâncias e motivação do crime.

Durante as investigações, a equipe apurou que o crime teria sido motivado por ciúmes após a vítima ter se sentado em uma mesa em um bar e conversar com a namorada de um dos suspeitos. Segundo testemunhas, Víctor foi agredido com cadeiradas e, ao deixar o estabelecimento, foi perseguido e alvejado com vários tiros no meio da rua.

Ainda durante as diligências, a equipe da PC levantou o nome de três indivíduos envolvidos no crime. Com isso, o delegado responsável pelas investigações realizou o pedido de prisão preventiva dos suspeitos, o que foi acatado pela Justiça.

Com isso, foram cumpridos mandados em desfavor dos suspeitos, sendo um deles, de 20 anos, preso em flagrante em posse de um revólver calibre 32 com sete munições. Segundo a PC, esta foi uma das armas utilizadas no crime. A polícia ainda procura os outros dois suspeitos, sendo um de 18 anos e outro de 27 anos.

O caso segue sendo investigado.

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