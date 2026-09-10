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Wenceslau Braz e região entram em alerta vermelho para tempestades com ventos acima de 100 km/h

Alerta de nível máximo emitido pelo INMET prevê chuva superior a 60 mm por hora, acumulados acima de 100 mm e queda de granizo nesta quinta-feira (10); alerta inclui todo o Norte Pioneiro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
10/09/2026 às 11h13
Wenceslau Braz e região entram em alerta vermelho para tempestades com ventos acima de 100 km/h
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Alerta máximo no Norte Pioneiro. Wenceslau Braz e todas as cidades da região entraram em alerta vermelho para tempestades severas nesta quinta-feira (10). O aviso, classificado como de “Grande Perigo” pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), é o nível mais elevado da escala utilizada pelo órgão e chama a atenção para a possibilidade de fenômenos capazes de provocar danos significativos.

O alerta foi emitido às 09h08 desta quinta-feira e permanece válido até as 23h59. Entre os fenômenos previstos estão chuva superior a 60 milímetros por hora ou acumulados acima de 100 milímetros ao longo do dia, rajadas de vento superiores a 100 km/h e queda de granizo.

Leia também: Risco de tornados: Wenceslau Braz, Arapoti, Jaguariaíva e outras cidades da região estão na área de perigo

O INMET aponta grande risco de danos em edificações, interrupções no fornecimento de energia elétrica, prejuízos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

A situação ganha ainda mais importância diante da sequência de episódios de tempo severo registrada no Paraná e da previsão de manutenção da instabilidade nas próximas horas.

O cenário meteorológico previsto pelo INMET envolve a atuação de uma extensa área de baixa pressão sobre o Sul do Brasil, combinada com grande transporte de umidade e condições atmosféricas que favorecem o desenvolvimento de tempestades intensas.

Segundo o Instituto, um cavado,região alongada de baixa pressão, permanece sobre o Sul e recebe umidade transportada pelo chamado Jato de Baixos Níveis. Em níveis mais altos da atmosfera, outros mecanismos contribuem para aumentar ainda mais a instabilidade.

A combinação pode resultar em tempestades de grande intensidade e rajadas violentas de vento. O INMET destaca que o cenário de tempo severo atinge o Paraná nesta quinta e deve continuar na sexta-feira (11), quando são esperadas rajadas ainda mais intensas em partes da Região Sul.

O alerta acontece justamente em um momento em que a atenção está voltada para a ocorrência de fenômenos meteorológicos extremos no Estado.

Além da chuva volumosa e dos ventos intensos, o próprio INMET afirma que, nas áreas de tempo severo, não estão descartadas microexplosões, queda de granizo e até mesmo a ocorrência de tornados em pontos isolados.

As microexplosões acontecem quando fortes correntes descendentes dentro de uma tempestade atingem a superfície e espalham ventos violentos, podendo causar estragos significativos em áreas relativamente pequenas.

O alerta ocorre ainda no mesmo período em que dois tornados já foram confirmados pelo Simepar no Paraná, em Francisco Alves, no Noroeste, e Espigão Alto do Iguaçu, no Centro-Sul, entre a tarde de quarta-feira (9) e a madrugada desta quinta.

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