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Relembre o legado de Rick, cantor que marcou o sertanejo com Renner

Geraldo Antonio de Carvalho construiu uma trajetória de quatro décadas na música, emplacou sucessos como “Ela é Demais” e também se destacou como compositor

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
22/09/2026 às 17h40
Relembre o legado de Rick, cantor que marcou o sertanejo com Renner
Rick fazia dupla com Renner (Crédito: Reprodução Instagram @ricksollo1)

Rick, conhecido nacionalmente pela dupla Rick & Renner, foi encontrado sem vida nesta terça-feira (22/9), em um acidente aéreo. A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC). O cantor, que tinha 59 anos, estava no helicóptero que perdeu contato na região de Urubici, em Santa Catarina, enquanto viajava com o empresário Bruno Avelar, o filmmaker Paulo Soares e o piloto. Dono de uma das vozes que marcaram o sertanejo romântico a partir dos anos 1990, o artista construiu uma carreira de aproximadamente quatro décadas.

Ao lado de Renner, o artista atravessou diferentes fases do gênero e deixou no repertório músicas como “Ela é Demais”, “Filha”, “Nos Bares da Cidade”, “Muleca” e “Eu Mereço”. Nascido Geraldo Antonio de Carvalho, em Monte do Carmo, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966, Rick cresceu cercado pela música. O pai cantava e compunha canções ligadas à Folia de Reis, influência que despertou ainda cedo o interesse do filho pela carreira artística.

Dos primeiros palcos a Rick & Renner

Antes da parceria que o tornaria conhecido nacionalmente, Rick chegou a cantar com a própria irmã, na dupla Sereno & Serenata, e passou por outras formações. Foi em Brasília, no Distrito Federal, que sua trajetória se cruzou com a de Renner.

Os dois começaram a trabalhar juntos em 1986, apresentando-se em bares e casas noturnas antes de chegarem ao mercado fonográfico. O primeiro álbum oficial da dupla foi lançado em 1992. O grande salto aconteceu alguns anos depois. Em 1998, “Ela é Demais” se transformou em um dos maiores sucessos de Rick & Renner e permaneceu durante meses entre as músicas mais executadas do país.

A partir dali, a dupla acumulou faixas que se tornaram conhecidas do público, entre elas “Cara de Pau”, “Muleca”, “O Amor e Eu”, “Só Pensando em Você”, “Eu Sem Você”, “Bebedeira” e “Nóis Tropica, Mas Não Cai”. Registros biográficos atribuem a Rick & Renner mais de dez milhões de discos vendidos ao longo da carreira.

A atuação de Rick, no entanto, nunca ficou restrita ao microfone. O sertanejo também construiu uma carreira como compositor e teve músicas gravadas por diferentes nomes do gênero. Entre os artistas que interpretaram composições suas estão Chitãozinho & Xororó, João Paulo & Daniel, Leandro & Leonardo, Daniel, Bruno & Marrone, Gian & Giovani e Gino & Geno.

Idas e vindas com Renner

A história de Rick & Renner também foi marcada por pausas. A primeira separação aconteceu no fim de 2010, quando os dois decidiram investir em projetos individuais. Rick adotou o nome Rick Sollo e lançou, em 2011, o álbum solo “Pronto Pra Te Amar”.

A dupla voltou a trabalhar junta em 2012, mas se separou novamente em 2015. Nesse intervalo, Rick também realizou outros projetos musicais, incluindo uma parceria com Giovani. Em 2018, depois de cerca de três anos afastados, Rick & Renner anunciaram uma nova reunião e retomaram a trajetória conjunta.

Helicóptero caiu em Santa Catarina

Nesta segunda-feira (21/9), o portal LeoDias revelou com exclusividade que Rick estava a bordo do helicóptero que perdeu contato na região de Urubici, em Santa Catarina. A presença do cantor na aeronave foi confirmada por sua assessoria. Ele viajava com o empresário e palestrante Bruno Avelar, além do filmmaker Paulo Soares e o piloto.

Fonte original Portal Leo Dias.

(Arrascaeta (Reprodução))
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