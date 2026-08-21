Médico na tela em até 10 minutos: Sengés lança telemedicina gratuita 24 horas

Novo serviço permite consultas por videochamada com clínico geral, médico da família e pediatra, inclusive de madrugada, aos finais de semana e feriados; previsão é de atendimento em até 10 minutos

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
21/08/2026 às 16h00
Médico na tela em até 10 minutos: Sengés lança telemedicina gratuita 24 horas
Lançamento oficial ocorreu na tarde desta quinta-feira (20) com autoridades e representantes da saúde. Fotos Luiza Sampaio - Assessoria de Comunicação

SENGÉS - Uma tecnologia que vem ganhando espaço nos grandes centros urbanos agora também faz parte da saúde pública de Sengés, nos Campos Gerais do Paraná. A Prefeitura lançou oficialmente nesta quinta-feira (20) o serviço municipal de telemedicina, uma iniciativa inédita na região que coloca à disposição dos cerca de 18 mil habitantes do município consultas médicas gratuitas por videochamada, 24 horas por dia e durante os sete dias da semana.

O lançamento oficial ocorreu na tarde desta quinta-feira (20) e reuniu o prefeito Gerson Nunes, o vice-prefeito Motta Ribeiro, além de autoridades e representantes da área da Saúde de Sengés. Durante o evento, foram apresentados o funcionamento da plataforma e a forma como os moradores poderão utilizar o novo serviço.

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A novidade aproxima Sengés de uma realidade encontrada principalmente em grandes cidades e redes de saúde dos grandes centros. Mesmo sendo um município de pequeno porte, a cidade passa a oferecer à população uma ferramenta moderna, capaz de proporcionar agilidade, comodidade e um padrão de acesso à saúde compatível com soluções utilizadas em grandes centros, levando tecnologia de ponta para dentro da casa do morador.

Por meio da plataforma, a população poderá receber atendimento de clínico geral, médico da família e pediatra utilizando o celular, computador ou outro dispositivo conectado à internet. Segundo as informações divulgadas pelo município, a previsão é que o paciente consiga falar com um médico em até 10 minutos após solicitar a consulta.

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Na prática, isso significa que um morador que precise de orientação médica durante a madrugada, em um domingo ou mesmo em um feriado poderá buscar atendimento sem precisar esperar pelo próximo dia útil. O serviço permanece disponível 24 horas por dia, ampliando de forma significativa as possibilidades de acesso à saúde no município.

Para utilizar a telemedicina, o morador deve acessar a plataforma prefeituradesenges.tecpar.br, que também pode ser aberta pelo QR Code disponibilizado pela Prefeitura e pela Secretaria Municipal de Saúde.

No primeiro acesso, é necessário utilizar o CPF como login. A senha inicial corresponde aos seis primeiros números do CPF e poderá ser alterada posteriormente. Depois de entrar no sistema e aceitar os termos de uso, o paciente deve selecionar a opção “Pronto Atendimento Médico”.

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Antes da consulta, a plataforma solicita que o usuário verifique se a câmera e o microfone do aparelho estão funcionando e informe brevemente os sintomas apresentados. Concluída essa etapa, basta aguardar o início da videochamada com o profissional responsável pelo atendimento.

A implantação do sistema também representa um avanço especialmente importante para moradores que enfrentam dificuldades de deslocamento ou que necessitam de orientação médica fora do horário convencional das unidades de saúde.

Com a novidade, uma estrutura tecnológica mais associada às grandes metrópoles coloca Sengés em um novo patamar de acesso à saúde pública e leva ao morador uma comodidade até pouco tempo associada aos grandes centros: ter acesso a um médico, gratuitamente, pela tela do celular, a qualquer hora do dia ou da noite.

Para uma cidade do porte de Sengés, a implantação representa um salto na modernização do atendimento e proporciona à população um serviço com agilidade e tecnologia em padrão de primeiro mundo, encurtando distâncias e utilizando a inovação para aproximar médicos e pacientes.

Em caso de dúvidas sobre o acesso ou funcionamento da telemedicina, a orientação da Prefeitura é procurar a Unidade de Saúde de referência.

 

 

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