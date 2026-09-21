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Arnold Schwarzenegger doa terreno de R$ 2 milhões para preservar um ecossistema protegido

O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, doou, em 2016, um terreno de 40 acres, cerca de 16 hectares, nas montanhas de Santa Monica, na Califórnia, nos Estados Unidos

Por: DAVI MARTINS Fonte: BANDA B
21/09/2026 às 17h43
Arnold Schwarzenegger doa terreno de R$ 2 milhões para preservar um ecossistema protegido
Arnold Schwarzenegger doou terreno de 16 hectares para preservação ambiental e expansão de trilha na Califórnia. Fotos: Reprodução/Pinterest/Terreno Ilustrativo/Pexels

O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, doou, em 2016, um terreno de 40 acres, cerca de 16 hectares, nas montanhas de Santa Monica, na Califórnia, nos Estados Unidos. A propriedade, compartilhada com a empresária do setor fitness Betty Weider, foi destinada à preservação ambiental e ajudou na conclusão da Backbone Trail, uma trilha de aproximadamente 108 quilômetros.

Na época, o terreno foi avaliado em mais de US$ 500 mil. Considerando a conversão do dólar para o real naquele período, o valor correspondia a cerca de R$ 2 milhões. A doação representou uma das principais contribuições privadas para a conclusão da trilha.

O caso voltou a circular nas redes sociais em setembro de 2026, quase uma década após a doação. A iniciativa ganhou destaque pela relação entre a propriedade do ator e a preservação de uma área natural próxima a Los Angeles.

Terreno ficava em área estratégica

A propriedade fica em Zuma Canyon, dentro da Área Recreativa Nacional das Montanhas de Santa Monica. A região reúne áreas de vegetação nativa, cânions e formações rochosas próximas ao Oceano Pacífico.

Antes da doação, o Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos pretendia comprar o terreno por cerca de US$ 450 mil, com recursos de um financiamento do condado. Com a transferência gratuita da propriedade, o dinheiro pôde ser usado na aquisição de outras áreas próximas.

A região fazia parte de um projeto que levou décadas para ser concluído. O objetivo era conectar diferentes áreas naturais por meio da Backbone Trail e ampliar o acesso público às montanhas de Santa Monica.

Doação de terreno feita por ator ajudou a concluir trilha

A Backbone Trail se estende por cerca de 67 milhas, o equivalente a 108 quilômetros, entre o Point Mugu State Park e o Will Rogers State Historic Park.

O projeto começou décadas antes da doação e avançou com recursos públicos, organizações ambientais e contribuições privadas. Segundo o Serviço Nacional de Parques, mais de 180 propriedades foram adquiridas ao longo dos anos para formar a rota, com valor superior a US$ 100 milhões.

A área cedida por Schwarzenegger e Weider era uma das propriedades que ainda impediam a conexão completa da trilha. A transferência ajudou a eliminar esse trecho privado e permitiu a conclusão do percurso.

Área passou a ter acesso público

A trilha atravessa paisagens formadas por cânions, encostas, vegetação nativa e formações de arenito. O percurso também oferece pontos com vista para o Oceano Pacífico e para as áreas montanhosas do sul da Califórnia.

A conclusão da Backbone Trail ocorreu após cerca de 40 anos de trabalho de autoridades, órgãos ambientais, voluntários e filantropos. O projeto também passou a integrar uma rede maior de trilhas que conecta áreas públicas dos condados de Los Angeles e Ventura.

Terreno poderia ter sido desenvolvido

Betty Weider contou ao Los Angeles Times que conheceu a propriedade em 1969, quando havia planos de desenvolvimento para a área. Na época, ela chegou a considerar a construção de uma casa no local.

Schwarzenegger comprou uma parte da propriedade décadas depois. Em vez de transformar o terreno em uma área privada, os dois decidiram fazer a doação ao Serviço Nacional de Parques.

A transferência garantiu a preservação da área e permitiu que o trecho passasse a integrar uma rota aberta ao público.

Fonte original Portal Banda B.

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