Publicidade

Antes de morrer, Rei Pelé deixou fazenda de 700 hectares usada como refúgio pela família em SP

A propriedade tem quatro sedes, cada uma com sua estrutura de moradia e lazer, além de áreas voltadas à produção rural

Por: DAVI MARTINS Fonte: BANDA B
21/09/2026 às 17h42
Antes de morrer, Rei Pelé deixou fazenda de 700 hectares usada como refúgio pela família em SP
A fazenda de Pelé tem quatro sedes. Foto: Reprodução/ Chãozão

Pelé morreu aos 82 anos, no dia 29 de dezembro de 2022, devido à falência múltipla de órgãos, complicação decorrente da progressão de um câncer de cólon que ele tratava desde 2021. Após a morte de Pelé, a fazenda ficou sob os cuidados da família do jogador.

Fazenda de Pelé está à venda por R$ 35 milhões

A fazenda está disponível para venda ou permuta desde outubro de 2023. Segundo informações publicadas no portal Chãozão, especializado em anúncios de propriedades rurais, a propriedade está avaliada em R$ 35 milhões.

O terreno é cercado por áreas de Mata Atlântica preservada e tem muitos recursos hídricos. De acordo com o anúncio, a área tem aptidão para diferentes atividades, como pecuária (gado de corte e de leite), piscicultura (produção de peixes), suinocultura e cultivo de banana, entre outras.

Com 661,62 hectares, a fazenda foi montada para unir o lazer da família e a produção agropecuária. Havia estradas internas, currais, silos e casas para funcionários e administradores.

Como era a estrutura da casa de Pelé na fazenda?

Segundo o anúncio, a propriedade tem quatro sedes, cada uma com sua estrutura de moradia e lazer, além de áreas voltadas à produção rural. A maior e principal delas é a Sede 01, conhecida como a Sede do Pelé.

A casa é rústica, totalmente mobiliada, e tem seis suítes com ar-condicionado, sala e cozinha amplas e varanda. A área de lazer inclui piscina de 14 x 8 metros, churrasqueira externa, sauna seca e úmida, academia pequena, sala de convenção, salão de jogos e lavanderia.

Há também um salão de festas com dez suítes mobiliadas e com ar-condicionado, além de churrasqueira interna. A internet por fibra óptica chega ao salão e às suítes. Para o esporte, a Sede 01 conta com campo de futebol society com vestiário, quadra esportiva e quadra de bocha. Uma capela completa o espaço.

Na parte de apoio e produção, a Sede 01 reúne quatro tanques para piscicultura, um gerador de energia, um barracão de maquinários e implementos, um barracão pré-moldado, tratores e implementos, baias para cavalos, aprisco para carneiros e chiqueiro. O curral é completo e comporta 500 cabeças de gado. Para os funcionários, há uma cozinha própria e três casas de alvenaria.

Fazenda contava com 4 sedes

A Sede 02 tem perfil mais administrativo e de armazenamento. A casa tem quatro suítes, três salas, cozinha, varanda, escritório, almoxarifado e banheiro. O local também conta com dois contêineres para guardar produtos, uma casa de alvenaria com internet por fibra óptica e um escritório pequeno.

Já a Sede 03 tem mais espaço de lazer. A casa principal tem duas suítes, sala, cozinha, banheiro, churrasqueira, piscina e campo de futebol, além de dois tanques para piscicultura. Na área externa, há outras quatro suítes com ar-condicionado, cozinha, varanda e uma área de lazer com churrasqueira e forno. A estrutura inclui ainda duas casas para funcionários e um barracão simples.

A Sede 04 tem três suítes, sala, cozinha, varanda, piscina e churrasqueira. Ao redor ficam cinco tanques para piscicultura, a casa do peixeiro, uma capela, uma casa para funcionário e um barracão para armazenamento de produtos.

Em relação ao uso do terreno, 80% da fazenda é área aberta e 20% é reserva legal.

Pelé investia em terras

O interesse por imóveis rurais vem do início da carreira. De acordo com o canal Fatos Rurais, quando assinou o primeiro contrato profissional com o Santos, na década de 1950, Pelé foi aconselhado pelo pai, o Seu Dondinho, a investir o dinheiro que ganhava em terras e imóveis.

Com o tempo, a fazenda virou o lugar onde o craque se afastava dos gramados entre um campeonato e outro para recuperar as energias.

Fonte original Portal Banda B.

Arnold Schwarzenegger doou terreno de 16 hectares para preservação ambiental e expansão de trilha na Califórnia. Fotos: Reprodução/Pinterest/Terreno Ilustrativo/Pexels
FAMOSOS Há 13 horas

Arnold Schwarzenegger doa terreno de R$ 2 milhões para preservar um ecossistema protegido

O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, doou, em 2016, um terreno de 40 acres, cerca de 16 hectares, nas montanhas de Santa Monica, na Califórnia, nos Estados Unidos

 Foto: Reprodução/Portal Leo Dias
INUSITADO Há 6 dias

Homem é preso na Paraíba após tentar fugir vestido de mulher e diz ter matado 80 pessoas

Jorlan deixou o sistema prisional em maio de 2026. Desde então, passou a ser investigado por uma sequência de homicídios registrados no litoral norte da Paraíba

 Costarriquenho vive na Península de Nicoya, uma das regiões conhecidas pela alta concentração de pessoas centenárias. Foto: Álvaro Murillo/El País
MAIS VELHO DO MUNDO? Há 2 semanas

Homem de 119 anos busca título de pessoa mais velha do mundo no Livro dos Recordes

Se a documentação for validada, Flores poderá superar a atual pessoa mais velha reconhecida oficialmente

Ronaldo Caiado, do PSD (Crédito: Walter Folador - Governo de Goiás)
CANDIDATO INTERNADO Há 2 semanas

Candidato à presidência, Ronaldo Caiado é internado em São Paulo

Ronaldo Caiado, do PSD, precisou ser internado para receber medicação intravenosa; compromissos do dia foram cancelados

 Ludmilla e César Figueiredo (Foto: Reprodução)
NA JUSTIÇA Há 2 semanas

Ex-empresário de Ludmilla nos EUA é acusado de assédio sexual por funcionária

A suposta vítima, que atualmente trabalha para Ludmilla, afirmou em depoimento que realizou a denúncia após o apoio da cantora

Publicidade
Últimas notícias
ED 3519 - 22-09-2026 Há 13 horas

ED 3519 - 22-09-2026
IMÓVEIS CONDENADOS Há 13 horas

Sanepar se posiciona e descarta falha em suas redes como causa de colapso em imóveis no centro de Wenceslau Braz
FAMOSOS Há 13 horas

Arnold Schwarzenegger doa terreno de R$ 2 milhões para preservar um ecossistema protegido

FAMOSOS Há 13 horas

Antes de morrer, Rei Pelé deixou fazenda de 700 hectares usada como refúgio pela família em SP

“DELIVERY” DE DROGAS Há 14 horas

Motoboy do tráfico é preso com cocaína, maconha e outras drogas em Ibaiti

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Siqueira Tropeira: Um jogo de RPG ambientado em 1933, no Norte Velho do Paraná,
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 17 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados