Antes de morrer, Rei Pelé deixou fazenda de 700 hectares usada como refúgio pela família em SP

Pelé morreu aos 82 anos, no dia 29 de dezembro de 2022, devido à falência múltipla de órgãos, complicação decorrente da progressão de um câncer de cólon que ele tratava desde 2021. Após a morte de Pelé, a fazenda ficou sob os cuidados da família do jogador.

Fazenda de Pelé está à venda por R$ 35 milhões

A fazenda está disponível para venda ou permuta desde outubro de 2023. Segundo informações publicadas no portal Chãozão, especializado em anúncios de propriedades rurais, a propriedade está avaliada em R$ 35 milhões.

O terreno é cercado por áreas de Mata Atlântica preservada e tem muitos recursos hídricos. De acordo com o anúncio, a área tem aptidão para diferentes atividades, como pecuária (gado de corte e de leite), piscicultura (produção de peixes), suinocultura e cultivo de banana, entre outras.

Com 661,62 hectares, a fazenda foi montada para unir o lazer da família e a produção agropecuária. Havia estradas internas, currais, silos e casas para funcionários e administradores.

Como era a estrutura da casa de Pelé na fazenda?

Segundo o anúncio, a propriedade tem quatro sedes, cada uma com sua estrutura de moradia e lazer, além de áreas voltadas à produção rural. A maior e principal delas é a Sede 01, conhecida como a Sede do Pelé.

A casa é rústica, totalmente mobiliada, e tem seis suítes com ar-condicionado, sala e cozinha amplas e varanda. A área de lazer inclui piscina de 14 x 8 metros, churrasqueira externa, sauna seca e úmida, academia pequena, sala de convenção, salão de jogos e lavanderia.

Há também um salão de festas com dez suítes mobiliadas e com ar-condicionado, além de churrasqueira interna. A internet por fibra óptica chega ao salão e às suítes. Para o esporte, a Sede 01 conta com campo de futebol society com vestiário, quadra esportiva e quadra de bocha. Uma capela completa o espaço.

Na parte de apoio e produção, a Sede 01 reúne quatro tanques para piscicultura, um gerador de energia, um barracão de maquinários e implementos, um barracão pré-moldado, tratores e implementos, baias para cavalos, aprisco para carneiros e chiqueiro. O curral é completo e comporta 500 cabeças de gado. Para os funcionários, há uma cozinha própria e três casas de alvenaria.

Fazenda contava com 4 sedes

A Sede 02 tem perfil mais administrativo e de armazenamento. A casa tem quatro suítes, três salas, cozinha, varanda, escritório, almoxarifado e banheiro. O local também conta com dois contêineres para guardar produtos, uma casa de alvenaria com internet por fibra óptica e um escritório pequeno.

Já a Sede 03 tem mais espaço de lazer. A casa principal tem duas suítes, sala, cozinha, banheiro, churrasqueira, piscina e campo de futebol, além de dois tanques para piscicultura. Na área externa, há outras quatro suítes com ar-condicionado, cozinha, varanda e uma área de lazer com churrasqueira e forno. A estrutura inclui ainda duas casas para funcionários e um barracão simples.

A Sede 04 tem três suítes, sala, cozinha, varanda, piscina e churrasqueira. Ao redor ficam cinco tanques para piscicultura, a casa do peixeiro, uma capela, uma casa para funcionário e um barracão para armazenamento de produtos.

Em relação ao uso do terreno, 80% da fazenda é área aberta e 20% é reserva legal.

Pelé investia em terras

O interesse por imóveis rurais vem do início da carreira. De acordo com o canal Fatos Rurais, quando assinou o primeiro contrato profissional com o Santos, na década de 1950, Pelé foi aconselhado pelo pai, o Seu Dondinho, a investir o dinheiro que ganhava em terras e imóveis.

Com o tempo, a fazenda virou o lugar onde o craque se afastava dos gramados entre um campeonato e outro para recuperar as energias.

Fonte original Portal Banda B.