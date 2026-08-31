Representantes da UENP e prefeitos da região discutem instalação de Polo em Ibaiti

Entre as propostas apresentadas está a oferta dos cursos de Pedagogia e Ciências Contábeis, ampliando as opções de formação acadêmica para estudantes de Ibaiti e cidades vizinhas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Portal Ibaiti
31/08/2026 às 15h52
Representantes da UENP e prefeitos da região discutem instalação de Polo em Ibaiti
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

IBAITI - A possibilidade de instalação de um polo da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) em Ibaiti esteve no centro de uma reunião realizada nos últimos dias entre representantes da instituição de ensino, prefeitos da região e integrantes da administração municipal. O encontro teve como foco a ampliação da oferta de ensino superior público para moradores do Norte Pioneiro.

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Durante as discussões, foram avaliadas alternativas para viabilizar a implantação da estrutura no município. Entre as propostas apresentadas está a oferta dos cursos de Pedagogia e Ciências Contábeis, ampliando as opções de formação acadêmica para estudantes de Ibaiti e cidades vizinhas.

A reunião contou com a participação do prefeito de Ibaiti, Roberto Regazzo, anfitrião do encontro, além dos prefeitos Hariel Fogaça, de Japira, Luiz Eduardo Vanzeli, de Pinhalão, e Régis William Siqueira, de Jaboti. Também participaram representantes do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná (CIVARC), membros da equipe administrativa municipal e o professor doutor Rogério Macedo, coordenador de Relações Territoriais da UENP de Bandeirantes.

A proposta integra uma articulação regional voltada ao fortalecimento da educação superior pública e à ampliação das oportunidades de qualificação profissional. A instalação de um polo da universidade em Ibaiti permitiria que estudantes da região tenham acesso a cursos de graduação sem a necessidade de deslocamentos frequentes para outros municípios onde a instituição mantém unidades presenciais.

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O debate também envolveu aspectos relacionados à estrutura necessária para o funcionamento do polo, à demanda regional por vagas no ensino superior e às possibilidades de cooperação entre os municípios interessados na iniciativa. A participação de prefeitos de cidades vizinhas evidenciou o caráter regional da proposta e o interesse conjunto em buscar alternativas para ampliar a oferta educacional no território.

A UENP possui atuação consolidada no Norte Pioneiro, com campi instalados em Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio. A eventual implantação de um polo em Ibaiti poderá ampliar a presença da universidade na região e fortalecer as políticas de acesso ao ensino superior público para estudantes de diversos municípios do entorno.

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