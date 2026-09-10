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Jovem zagueiro do Norte Pioneiro assina contrato com o Palmeiras

Matheus Venzel, de Bandeirantes, foi anunciado como novo atleta das categorias de base do clube paulista após trajetória em projetos de formação e passagem pelo PSTC

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Associação União Itapeva
10/09/2026 às 16h46
Jovem zagueiro do Norte Pioneiro assina contrato com o Palmeiras
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - O jovem atleta Matheus Venzel, de 14 anos, natural de Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, foi anunciado como novo jogador das categorias de base do Palmeiras. A chegada ao clube paulista representa um novo passo na carreira do zagueiro, que iniciou sua trajetória no futebol por meio de projetos de formação esportiva da região.

Matheus deu os primeiros passos no esporte na Associação União Itapeva, projeto social voltado ao desenvolvimento de jovens atletas. Durante o período em que integrou a equipe, participou de jogos, competições e avaliações, acumulando experiência e chamando a atenção por seu desempenho dentro de campo.

Após a passagem pela Associação União Itapeva, o defensor seguiu para o PSTC, clube paranaense reconhecido pelo trabalho de formação de jogadores. Na equipe, deu continuidade ao processo de desenvolvimento técnico e tático até conquistar a oportunidade de integrar a estrutura de base de um dos principais clubes do futebol brasileiro.

O anúncio da contratação foi divulgado pela Associação União Itapeva, que destacou a trajetória construída pelo atleta desde as primeiras etapas de formação. A entidade também reconheceu a participação dos professores Jean Martins, Ernani Martins e Abilio Neto, conhecido como Bilin, profissionais que acompanharam o processo de preparação e evolução do jogador ao longo dos últimos anos.

A família Venzel também foi citada pela associação em razão do apoio prestado ao atleta durante sua caminhada no futebol. O acompanhamento familiar esteve presente desde o início da formação esportiva do jovem bandeirantense.

Com a oficialização do vínculo, Matheus passa a integrar uma das bases mais tradicionais do país, conhecida pela formação de atletas que posteriormente alcançam o futebol profissional. A transferência coloca o nome do jovem zagueiro entre as promessas do esporte regional e reforça a presença de talentos do Norte Pioneiro em grandes centros de formação do futebol brasileiro. O anúncio repercutiu entre esportistas, treinadores e moradores de Bandeirantes, município que acompanha a evolução do atleta desde as primeiras competições disputadas na região.

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