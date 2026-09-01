Norte Pioneiro vai sediar pela primeira vez a final do Campeonato Paranaense de Skate

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - O município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, será sede pela primeira vez, de uma etapa do Campeonato Paranaense de Skate. O município receberá a etapa final da competição nos dias 19 e 20 de setembro, no Parrudo Skate Park, localizado na Rua das Jasmins, no bairro Colorado, ao lado da Capela São José.

Continua após a publicidade

O evento é promovido pela Federação Paranaense de Skate e conta com apoio da Prefeitura de Santo Antônio da Platina, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo. A expectativa é reunir atletas de diversas regiões do Paraná para a disputa que encerra a temporada estadual da modalidade.

A confirmação da etapa foi anunciada pelo secretário municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo, Diego Vieira, e pelo skatista Caio Maizena, um dos representantes da comunidade do skate no município. Segundo Maizena, a realização da competição na cidade é resultado de um trabalho iniciado no começo do ano e representa uma conquista para os praticantes da modalidade.

Além de marcar a estreia de Santo Antônio da Platina no calendário oficial do Campeonato Paranaense de Skate, a competição deverá reunir participantes de diferentes faixas etárias. A programação contará com categorias destinadas a crianças, adolescentes e adultos, além de premiação com troféus e classificação geral em todas as divisões. Atletas do município também terão condições diferenciadas para participação.

Continua após a publicidade

Foto: Portal Tá no Site.

De acordo com a organização, a chegada da etapa estadual fortalece o cenário esportivo local e amplia a visibilidade da cidade dentro do circuito paranaense de skate. O evento deve atrair competidores, equipes técnicas, familiares e visitantes, movimentando diversos setores ligados ao turismo e ao comércio.

A realização da etapa conta ainda com a participação de entidades e apoiadores ligados ao skate da região. Entre os envolvidos estão integrantes da Skate Sap Family, os skatistas Caio Maizena e Vinícius Reis, além da Tribo Skate Shop. A comunidade do bairro Colorado e a igreja local também colaboram com a organização da competição.

Continua após a publicidade

A expectativa é que o Parrudo Skate Park receba um grande público durante os dois dias de disputas, consolidando Santo Antônio da Platina como uma das cidades participantes do calendário oficial do skate paranaense em 2026.