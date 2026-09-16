Norte Pioneiro: o celeiro de campeões das artes marciais

São jovens em ascensão, atletas convocados para seleções e nomes que já levaram pequenas cidades da região a pódios internacionais. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Nos tatames espalhados pelo Brasil, e até fora dele, o Norte Pioneiro tem encontrado espaço entre os melhores. Karatê, taekwondo e jiu-jitsu são modalidades diferentes, mas que nos últimos tempos passaram a dividir algo em comum: a presença constante de atletas da região entre campeões e medalhistas de grandes competições.

De Wenceslau Braz a Santo Antônio da Platina, passando por Siqueira Campos, Jacarezinho e Andirá, são jovens em ascensão, atletas convocados para seleções e nomes que já levaram pequenas cidades da região a pódios internacionais. Alguns chegaram ainda mais longe: atravessaram o planeta para disputar medalhas no Japão, berço do karatê, ou alcançaram o topo em competições europeias de jiu-jítsu.

O exemplo mais recente destas forças nas artes marciais veio de Wenceslau Braz. No último final de semana, Felipe Gabriel Carriel da Costa e Pauline Budel dos Santos voltaram de São Paulo com três medalhas conquistadas no 33º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos, competição que reuniu cerca de 5 mil atletas de todo o país.

Antes das últimas três medalhas o Brasileiro, atletas do município já vinham acumulando resultados expressivos dentro e fora do Paraná. No Campeonato Paranaense, a União Brazense de Karatê conquistou 13 medalhas, sendo sete de ouro e seis de bronze. Os medalhistas foram Felipe Gabriel Carriel Costa, Pauline Budel dos Santos, Leidiane Gonçalves Dias, Deividi Gabriel de Carvalho, Arthur Barbosa Silva, Isadora Souza Depizzol, Giovanna Soares Lobo e Inácio Francisco Martins dos Santos. Pauline e Leidiane conquistaram dois ouros cada. Felipe, Deividi e Arthur também levaram a douradinha para casa.

Felipe e Pauline, no entanto, aparecem entre os principais nomes do Brasil. Felipe está entre os melhores, enquanto Pauline defende o título de melhor karateca do país atualmente. Com apenas 10 anos de idade, ela tem a maior pontuação, conjunta entre diversos campeonatos, entre todos os atletas de sua categoria.

Do interior do Paraná para o Japão

A cerca de 18 mil quilômetros de casa, uma atleta de Siqueira Campos protagonizou um dos exemplos mais simbólicos dessa projeção internacional. Em 2025, Giovana Gentilini chegou ao pódio da Copa Mundial de Karatê JKF Wado Kai, disputada no tradicional ginásio Budokan, em Tóquio, no Japão. Após uma sequência de vitórias, a karateca conquistou a medalha de prata e terminou a competição como vice-campeã mundial.

Treinada pelo pai, o sensei Danilo Gentilini, Giovanna chegou ao Japão como integrante da Seleção Brasileira JKF Wado Kai. A conquista ganhou significado ainda maior pelo palco onde aconteceu: um dos templos mundiais das artes marciais, justamente no país onde nasceu o karatê.

Entre os melhores do Brasil

Andreyck Delfine, Rafael Henrique e Júlio Borba representaram a Seleção Paranaense no Campeonato Brasileiro de Taekwondo de 2026, em Brasília. A participação terminou com duas medalhas de bronze e uma campanha até as quartas de final.

Andreyck conquistou o bronze na categoria adulta até 80 quilos. Rafael, na categoria infantil até 30 quilos, também chegou ao terceiro lugar e ficou a apenas um ponto de superar, na semifinal, o então titular da Seleção Brasileira e campeão da categoria. Júlio venceu o primeiro combate e avançou às quartas de final. A campanha dos platinenses integrou ainda um resultado coletivo expressivo: ao fim do Brasileiro, o Paraná terminou como campeão geral da competição.

E Santo Antônio da Platina também encontrou espaço no pódio em outra modalidade. No jiu-jítsu, João Eduardo Diaz da Silva conquistou uma medalha de ouro em etapa do Campeonato Paranaense defendendo o projeto social Arena Peniel.

Jacarezinho também tem um representante com quilômetros acumulados dentro e fora do Brasil. Rafael Filipini, conhecido no esporte como Rafael Baiano, construiu uma trajetória no jiu-jítsu marcada por participações estaduais, nacionais e internacionais.

Além dos resultados no Brasil, o jacarezinhense soma conquistas em competições realizadas em Lisboa, na Europa, e Buenos Aires, na Argentina, além de título sul-americano. Em 2026, depois de um período afastado das competições, voltou aos tatames conquistando novamente o lugar mais alto do pódio em um torneio realizado em Bauru, no interior paulista.

Poucos exemplos, entretanto, representam tão bem a dimensão que um talento surgido no Norte Pioneiro pode alcançar quanto o de João Miyao.

Natural de Andirá, Miyao construiu uma carreira que o colocou entre nomes conhecidos internacionalmente no jiu-jítsu. Em 2026, o atleta voltou ao topo do cenário europeu ao conquistar o Campeonato Europeu na categoria Master 1.

A conquista veio depois de uma campanha que terminou com uma final equilibrada, decidida nos critérios de desempate. O título acrescentou mais um capítulo a uma carreira que já soma centenas de combates registrados e anos de participação em competições de alto nível.