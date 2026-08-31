Copa Comércio começa nesta segunda-feira em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
WENCESLAU BRAZ - A bola começa a rolar nesta segunda-feira (31) para a Copa Comércio de Futsal 2026, em Wenceslau Braz. A competição promete movimentar as noites esportivas do município, reunindo oito equipes na disputa pelo título, com partidas realizadas no Ginásio Municipal de Esportes Betão.
As equipes foram divididas em dois grupos com quatro integrantes cada. No Grupo A, estão Sheiks/Auto Posto GV, Uniseg Futsal, T.C.C. e Formosa. Já o Grupo B é formado por Soccer/Zero Grau, G4/ADB WB, Sparta F.C. e Amigos do Gole.
A rodada de abertura acontece nesta segunda-feira e será dedicada aos confrontos do Grupo A. A primeira partida está marcada para as 20h, quando Sheiks/Auto Posto GV enfrenta o Uniseg Futsal. Logo depois, às 21h, será a vez de T.C.C. e Formosa entrarem em quadra.
O Grupo B estreia na terça-feira (1º). Às 20h, Soccer/Zero Grau encara o G4/ADB WB. Fechando a noite, às 21h, Sparta F.C. enfrenta o Amigos do Gole. Assim como na abertura, os dois jogos serão disputados no Betão.
A programação divulgada pela organização prevê mais duas rodadas nesta primeira semana de competição.
Na quarta-feira (2), o Grupo A volta à quadra. Às 20h, os perdedores dos dois confrontos de abertura se enfrentam. Às 21h, será a vez dos vencedores dos jogos desta segunda-feira ficarem frente a frente.
O mesmo formato será aplicado ao Grupo B na sexta-feira (4). Os perdedores dos jogos de terça se enfrentam às 20h, enquanto os vencedores duelam a partir das 21h.
Com oito times locais e confrontos concentrados durante a semana, a Copa Comércio chega como mais uma atração para os amantes do futsal de Wenceslau Braz. A primeira semana já coloca todas as equipes em quadra e começa a definir o caminho de cada uma na busca pelo título da edição 2026.