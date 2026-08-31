Copa Comércio começa nesta segunda-feira em Wenceslau Braz

A bola começa a rolar nesta segunda-feira (31) para a Copa Comércio de Futsal 2026, em Wenceslau Braz. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A bola começa a rolar nesta segunda-feira (31) para a Copa Comércio de Futsal 2026, em Wenceslau Braz. A competição promete movimentar as noites esportivas do município, reunindo oito equipes na disputa pelo título, com partidas realizadas no Ginásio Municipal de Esportes Betão.

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As equipes foram divididas em dois grupos com quatro integrantes cada. No Grupo A, estão Sheiks/Auto Posto GV, Uniseg Futsal, T.C.C. e Formosa. Já o Grupo B é formado por Soccer/Zero Grau, G4/ADB WB, Sparta F.C. e Amigos do Gole.

Duas partidas abrem a competição

A rodada de abertura acontece nesta segunda-feira e será dedicada aos confrontos do Grupo A. A primeira partida está marcada para as 20h, quando Sheiks/Auto Posto GV enfrenta o Uniseg Futsal. Logo depois, às 21h, será a vez de T.C.C. e Formosa entrarem em quadra.

O Grupo B estreia na terça-feira (1º). Às 20h, Soccer/Zero Grau encara o G4/ADB WB. Fechando a noite, às 21h, Sparta F.C. enfrenta o Amigos do Gole. Assim como na abertura, os dois jogos serão disputados no Betão.

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Disputa segue durante a semana

A programação divulgada pela organização prevê mais duas rodadas nesta primeira semana de competição.

Na quarta-feira (2), o Grupo A volta à quadra. Às 20h, os perdedores dos dois confrontos de abertura se enfrentam. Às 21h, será a vez dos vencedores dos jogos desta segunda-feira ficarem frente a frente.

O mesmo formato será aplicado ao Grupo B na sexta-feira (4). Os perdedores dos jogos de terça se enfrentam às 20h, enquanto os vencedores duelam a partir das 21h.

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Com oito times locais e confrontos concentrados durante a semana, a Copa Comércio chega como mais uma atração para os amantes do futsal de Wenceslau Braz. A primeira semana já coloca todas as equipes em quadra e começa a definir o caminho de cada uma na busca pelo título da edição 2026.