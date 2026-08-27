Wenceslau Braz sobe ao pódio nove vezes na etapa final do Paranaense de Karatê Interestilos

Delegação brazense conquistou duas medalhas de ouro, três de prata e quatro de bronze em competição que reuniu cerca de 800 atletas em Cascavel

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
27/08/2026 às 16h40
Wenceslau Braz sobe ao pódio nove vezes na etapa final do Paranaense de Karatê Interestilos
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - O talento dos atletas de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, ganhou destaque no tatame durante a etapa final do Campeonato Paranaense de Karatê Interestilos. A delegação do município voltou de Cascavel com nove medalhas na bagagem, resultado alcançado nas disputas realizadas no dia 22 de agosto, no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto.

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A competição reuniu aproximadamente 800 atletas de diferentes municípios do Paraná, proporcionando uma disputa de alto nível entre os participantes. Entre os competidores brazenses, sete atletas conquistaram lugares no pódio, enquanto outros dois também representaram o município durante o campeonato.

O desempenho da equipe terminou com duas medalhas de ouro, três de prata e quatro de bronze. As conquistas foram distribuídas entre diferentes categorias da competição, colocando Wenceslau Braz entre as delegações que se destacaram na etapa final do estadual.

Subiram ao pódio os atletas Pauline Budel dos Santos, Felipe Gabriel Carriel Costa, Leidiane Gonçalves Dias, Arthur Barbosa Silva, Inácio Francisco Martins dos Santos e Juan Ferreira Fabro. Também participaram da competição Deividi Gabriel de Carvalho e Isabela Amaral Rocha, que integraram a delegação brazense em Cascavel.

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A participação dos atletas contou com o acompanhamento dos responsáveis Jussé de Oliveira, Robilton José Bueno e Marcelo Lobo Vanzelli Filho, que estiveram envolvidos na preparação e orientação da equipe durante a competição.

Para chegar à etapa final, os competidores passaram por um calendário de disputas do Campeonato Paranaense de Karatê Interestilos. A última etapa concentrou atletas de várias regiões do Estado no ginásio de Cascavel, em um dos principais encontros da modalidade no calendário estadual.

Com as nove medalhas conquistadas, a delegação de Wenceslau Braz encerrou sua participação com resultados expressivos no campeonato. O município esteve representado por atletas de diferentes categorias, que disputaram as provas ao longo da programação da competição.

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