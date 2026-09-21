Romeiros que seguiam para Aparecida morrem após ônibus cair em ribanceira

Redação - Folha Extra

BRASIL - Um ônibus que transportava romeiros de Lavras (MG) para Aparecida (SP) caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros na manhã deste domingo (20), em Cruzeiro (SP), deixando seis pessoas mortas e dezenas de feridos. O acidente aconteceu por volta das 5h30, na Rodovia Doutor Avelino Júnior, na altura do km 232, próximo ao limite entre São Paulo e Minas Gerais.

Segundo o tenente Vinícius de Souza Rocha, comandante de pelotão da Polícia Militar Rodoviária, o motorista perdeu o controle da direção por motivos que ainda serão esclarecidos. O condutor ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico. Após o resgate, ele passou pelo teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo. Mesmo assim, foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante previsto para quem exerce atividade profissional relacionada ao transporte de passageiros.

Ao todo, 48 pessoas foram vítimas do acidente. Conforme informações dos bombeiros, 27 foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Cruzeiro, 14 ao Pronto-Socorro de Lorena e duas ao Pronto-Socorro de Guaratinguetá. Cinco pessoas morreram ainda no local e uma morreu posteriormente em uma unidade hospitalar.

O grupo havia deixado Lavras na noite de sábado (19) para participar de uma excursão religiosa com destino ao Santuário Nacional de Aparecida. O ônibus também passou pelo distrito de Rosário do Rio Grande, em Itumirim (MG), onde embarcaram outros passageiros. Segundo informações divulgadas após o acidente, os romeiros eram moradores de comunidades ligadas à Paróquia São Sebastião do Macuco, em Itumirim.

As seis vítimas foram identificadas como Ilza Nazaré Pereira Paula, Jairo Antônio de Paula, Sebastião Petrolino, Augusto Antônio de Lino, Alice Fátima Alves da Silva e Evandro Carlos Garcia. Segundo informações apuradas pela EPTV, Ilza era uma das responsáveis pela organização da excursão.

Os corpos começaram a ser velados na manhã desta segunda-feira (21), na Igreja do Rosário, no distrito de Rosário do Rio Grande. A missa de despedida está prevista para as 15h. Cinco vítimas serão sepultadas às 16h no cemitério municipal do distrito. O corpo de Alice será levado para Itutinga (MG), onde ocorrerá o sepultamento.