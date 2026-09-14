Sandro Alex propõe construir 100 novas farmácias do SUS para facilitar acesso a medicamentos

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, propõe construir 100 novas farmácias do SUS em todas as regiões do Estado como parte da estratégia de dar continuidade à descentralização da saúde iniciada na gestão Ratinho Junior. A ideia é ampliar e regionalizar a assistência farmacêutica, aproximando os medicamentos da população e reduzindo deslocamentos para pacientes que dependem de tratamentos contínuos.

“A saúde do Paraná avançou muito quando começamos a levar hospitais, consultas, exames e cirurgias para mais perto das pessoas. Agora precisamos avançar também na assistência farmacêutica. Não faz sentido descentralizar o atendimento e fazer o paciente continuar precisando se deslocar grandes distâncias ou até mesmo viajar para buscar um medicamento. Queremos que ele encontre esse atendimento na sua região, mais perto de casa”, afirma Sandro.

As novas unidades seguirão modelos padrão desenvolvidos pela Secretaria de Estado da Saúde e funcionarão como centrais regionalizadas para ampliar a oferta e tornar mais rápido o acesso aos medicamentos fornecidos pelo SUS. A proposta complementa iniciativas que já estão em funcionamento no Paraná, como as Farmácias do Paraná e o programa Remédio em Casa.

O Remédio em Casa é um dos principais exemplos da política de descentralização da assistência farmacêutica no Estado. O programa entrega medicamentos de uso contínuo diretamente na residência de pacientes com mais de 40 doenças crônicas e fechou 2025 atendendo 34.511 pessoas, um crescimento de 1.616% desde o início da atual gestão. A entrega também reduziu o movimento nas Farmácias das Regionais de Saúde e o tempo de espera para quem ainda precisa fazer a retirada presencial.

“A experiência do Remédio em Casa mostrou que, quando o Estado consegue levar o medicamento até o cidadão, muda completamente a rotina de quem depende daquele tratamento. As novas farmácias vão atender quem precisa retirar o remédio presencialmente e fazer isso de forma regionalizada, sem obrigar o paciente a percorrer grandes distâncias”, defende o candidato do PSD.

Em 2025, mais de 566 mil paranaenses receberam medicamentos fornecidos pelo SUS para tratamentos que exigem acompanhamento contínuo. No mesmo ano, o Estado distribuiu mais de 443,8 milhões de unidades de medicamentos para pacientes de todo o Paraná, com investimento superior a R$ 2,5 bilhões.

Saúde perto de quem precisa

A construção das 100 novas farmácias faz parte de uma estratégia mais ampla de regionalização da saúde iniciada no Governo Ratinho Junior e que Sandro pretende dar seguimento. Desde 2019, o Estado vem ampliando a capacidade de atendimento fora dos grandes centros, com novos hospitais, fortalecimento de unidades regionais e investimentos em serviços especializados.

Nos últimos oito anos, o Paraná já soma 1,6 mil obras de saúde viabilizadas, com mais de R$ 1,8 bilhão em investimentos, ampliando a oferta de hospitais, unidades de pronto atendimento, ambulatórios e outros serviços fora dos grandes centros.

Um dos reflexos de mais atendimentos é que própria demanda por medicamentos também cresceu no período. O número de usuários atendidos pela Farmácia do Paraná mais que dobrou desde 2019, passando de 264,5 mil para 566,3 mil pessoas em 2025, aumento de 114%.

Para Sandro, aproximar o atendimento farmacêutico é uma consequência necessária desse processo. “A descentralização precisa chegar até a última etapa do atendimento. Para uma pessoa que tem uma doença crônica, não adianta ter consulta perto de casa se depois ela precisa ir longe para ter acesso a um remédio de uso contínuo. A nossa proposta é fechar esse ciclo”, explica.

Além de beneficiar diretamente os pacientes, a medida pode aliviar a rotina de familiares que acompanham idosos, pessoas com deficiência e pacientes que precisam de tratamento contínuo. Menos deslocamentos também significam menos tempo perdido em viagens e filas e maior facilidade para manter a regularidade do tratamento.

“Estamos falando de qualidade de vida. É o pai que não precisa faltar ao trabalho para levar o filho, é o idoso que não precisa enfrentar uma viagem, é a família que ganha tempo e tranquilidade. O SUS precisa estar onde as pessoas estão”, conclui Sandro.