Publicidade

Sandro Alex propõe construir 100 novas farmácias do SUS para facilitar acesso a medicamentos

Candidato do PSD ao Governo do Paraná afirma que a ideia é ampliar e regionalizar a assistência farmacêutica, aproximando os medicamentos da população e reduzindo deslocamentos para pacientes

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
14/09/2026 às 10h03
Sandro Alex propõe construir 100 novas farmácias do SUS para facilitar acesso a medicamentos
A ideia é ampliar e regionalizar a assistência farmacêutica. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, propõe construir 100 novas farmácias do SUS em todas as regiões do Estado como parte da estratégia de dar continuidade à descentralização da saúde iniciada na gestão Ratinho Junior. A ideia é ampliar e regionalizar a assistência farmacêutica, aproximando os medicamentos da população e reduzindo deslocamentos para pacientes que dependem de tratamentos contínuos.

“A saúde do Paraná avançou muito quando começamos a levar hospitais, consultas, exames e cirurgias para mais perto das pessoas. Agora precisamos avançar também na assistência farmacêutica. Não faz sentido descentralizar o atendimento e fazer o paciente continuar precisando se deslocar grandes distâncias ou até mesmo viajar para buscar um medicamento. Queremos que ele encontre esse atendimento na sua região, mais perto de casa”, afirma Sandro.

As novas unidades seguirão modelos padrão desenvolvidos pela Secretaria de Estado da Saúde e funcionarão como centrais regionalizadas para ampliar a oferta e tornar mais rápido o acesso aos medicamentos fornecidos pelo SUS. A proposta complementa iniciativas que já estão em funcionamento no Paraná, como as Farmácias do Paraná e o programa Remédio em Casa.

O Remédio em Casa é um dos principais exemplos da política de descentralização da assistência farmacêutica no Estado. O programa entrega medicamentos de uso contínuo diretamente na residência de pacientes com mais de 40 doenças crônicas e fechou 2025 atendendo 34.511 pessoas, um crescimento de 1.616% desde o início da atual gestão. A entrega também reduziu o movimento nas Farmácias das Regionais de Saúde e o tempo de espera para quem ainda precisa fazer a retirada presencial.

“A experiência do Remédio em Casa mostrou que, quando o Estado consegue levar o medicamento até o cidadão, muda completamente a rotina de quem depende daquele tratamento. As novas farmácias vão atender quem precisa retirar o remédio presencialmente e fazer isso de forma regionalizada, sem obrigar o paciente a percorrer grandes distâncias”, defende o candidato do PSD.

Em 2025, mais de 566 mil paranaenses receberam medicamentos fornecidos pelo SUS para tratamentos que exigem acompanhamento contínuo. No mesmo ano, o Estado distribuiu mais de 443,8 milhões de unidades de medicamentos para pacientes de todo o Paraná, com investimento superior a R$ 2,5 bilhões.

Saúde perto de quem precisa

A construção das 100 novas farmácias faz parte de uma estratégia mais ampla de regionalização da saúde iniciada no Governo Ratinho Junior e que Sandro pretende dar seguimento. Desde 2019, o Estado vem ampliando a capacidade de atendimento fora dos grandes centros, com novos hospitais, fortalecimento de unidades regionais e investimentos em serviços especializados.

Nos últimos oito anos, o Paraná já soma 1,6 mil obras de saúde viabilizadas, com mais de R$ 1,8 bilhão em investimentos, ampliando a oferta de hospitais, unidades de pronto atendimento, ambulatórios e outros serviços fora dos grandes centros.

Um dos reflexos de mais atendimentos é que própria demanda por medicamentos também cresceu no período. O número de usuários atendidos pela Farmácia do Paraná mais que dobrou desde 2019, passando de 264,5 mil para 566,3 mil pessoas em 2025, aumento de 114%.

Para Sandro, aproximar o atendimento farmacêutico é uma consequência necessária desse processo. “A descentralização precisa chegar até a última etapa do atendimento. Para uma pessoa que tem uma doença crônica, não adianta ter consulta perto de casa se depois ela precisa ir longe para ter acesso a um remédio de uso contínuo. A nossa proposta é fechar esse ciclo”, explica.

Além de beneficiar diretamente os pacientes, a medida pode aliviar a rotina de familiares que acompanham idosos, pessoas com deficiência e pacientes que precisam de tratamento contínuo. Menos deslocamentos também significam menos tempo perdido em viagens e filas e maior facilidade para manter a regularidade do tratamento.

“Estamos falando de qualidade de vida. É o pai que não precisa faltar ao trabalho para levar o filho, é o idoso que não precisa enfrentar uma viagem, é a família que ganha tempo e tranquilidade. O SUS precisa estar onde as pessoas estão”, conclui Sandro.

Foto: Divulgação
ELEIÇÕES 2026 Há 14 horas

Pesquisa aponta Sandro Alex com 26%, atrás de Moro e à frente de Requião Filho

Candidato do PSD ao Governo do Paraná consolida a segunda posição na nova pesquisa Alfa Inteligência/TMC, divulgada nesta terça-feira (15)

 Evento reuniu mais de 300 prefeitos e centenas de vereadores do Estado. Foto: Assessoria
ENCONTRO POLÍTICO Há 5 dias

Sandro Alex e Ratinho Junior reúnem 300 prefeitos e defendem que Paraná não seja entregue a uma aventura

Encontro celebrou projeto de continuidade do grupo político que reúne PSD, MSD, Republicanos, Avante, Democrata e as federações União Progressista e PSDB – Cidadania

 Candidato ao Governo do Estado concedeu entrevistas à TVCI e CNT nesta terça-feira (8). Foto: Assessoria
ELEIÇÕES 2026 Há 7 dias

Sandro Alex tem meta de ultrapassar 1 milhão de cirurgias eletivas por ano com Opera Paraná

Candidato do PSD afirma que pretende ampliar a rede hospitalar, acelerar procedimentos e reduzir ainda mais o tempo de espera dos pacientes no Estado

 Sandro Alex consolida segunda posição e Sergio Moro cai, aponta Instituto Índice Inteligência no Paraná. Foto: Divulgação
ELEIÇÕES 2026 Há 1 semana

Sandro Alex passa dos 30%, encosta em Moro e acirra disputa pelo Governo do Paraná

Pesquisa do Instituto Índice Inteligência aponta Sandro Alex com 30,6% das intenções de voto, a 4,7 pontos de Sergio Moro, que lidera com 35,3%

 “O Estado vai ampliar de maneira inédita o atendimento de fisioterapia para o Interior, dando sequência na política de regionalização da saúde“, disse Sandro Alex. Foto: Assessoria
PROJETOS PARA SAÚDE Há 1 semana

Sandro Alex vai entregar 120 novas Clínicas de Fisioterapia para o SUS no Paraná

Projetos do candidato do PSD para a saúde também incluem a construção de 12 Centros Especializados em Reabilitação

Publicidade
Últimas notícias
INVESTIGAÇÃO Há 9 horas

Polícia identifica segundo adolescente envolvido em homicídio no Norte Pioneiro
CLIMA E TEMPO Há 10 horas

Chuva dá trégua, mas volta no fim de semana e pode ganhar força na região
OBRAS NAS RODOVIAS Há 10 horas

Rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro recebem obras de recuperação do pavimento
PROGRAMAÇÃO 75 ANOS Há 11 horas

Castrolanda celebra 75 anos com Dia da Família aberto à comunidade
DESTAQUES DO BRASIL Há 12 horas

Atletas de Wenceslau Braz conquistam três medalhas no Brasileiro de Karatê

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 15 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Gabi Caroline: quando a resistência vira música
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados