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Pesquisa aponta Sandro Alex com 26%, atrás de Moro e à frente de Requião Filho

Candidato do PSD ao Governo do Paraná consolida a segunda posição na nova pesquisa Alfa Inteligência/TMC, divulgada nesta terça-feira (15)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
15/09/2026 às 13h21
Pesquisa aponta Sandro Alex com 26%, atrás de Moro e à frente de Requião Filho
Foto: Divulgação

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, aparece com 26% das intenções de voto na nova pesquisa Alfa Inteligência/TMC, divulgada nesta terça-feira (15). O resultado reforça sua posição na disputa pelo Palácio Iguaçu e o mantém em segundo lugar no levantamento.

Sandro Alex aparece atrás de Sergio Moro (PL), que registra 39% das intenções de voto, e à frente de Requião Filho (PDT), com 20%. Ainda de acordo com a pesquisa, Tayna Miessa (UP) e Luiz França (Missão) têm 1% cada. Brancos e nulos somam 5%, enquanto 8% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Moro aparece com 25%, Sandro Alex tem 14% e Requião Filho, 13%. Outros 3% afirmam que votariam em branco ou anulariam o voto, enquanto 44% não souberam ou não responderam.

Aprovação do governo e preferência por continuidade podem beneficiar Sandro Alex

A avaliação do governo Ratinho Junior (PSD) também foi medida pela Alfa Inteligência. Segundo o levantamento, 74% dos paranaenses aprovam a atual gestão, enquanto 22% desaprovam e 3% não souberam ou não opinaram.

Na comparação com o levantamento de agosto, o percentual de eleitores que preferem que o próximo governador dê continuidade ao atual modelo de gestão de Ratinho Junior passou de 64% para 79%. No mesmo período, caiu de 30% para 17% a parcela dos que afirmam preferir uma mudança completa.

Os números podem favorecer Sandro Alex, apontado por Ratinho Junior como seu sucessor para dar continuidade ao modelo de gestão adotado pela chapa governista.

Metodologia

A pesquisa Alfa Inteligência/TMC ouviu 1.200 eleitores do Paraná. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o nº PR-03042/2026.

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