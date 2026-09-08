Túmulo é alvo de vandalismo pela segunda vez no cemitério de Siqueira Campos

Família procurou a Polícia Civil para denunciar o vandalismo; segundo as vítimas, esta já é a segunda vez que o local é depredado

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Claret Coutinho
08/09/2026 às 11h55
Túmulo é alvo de vandalismo pela segunda vez no cemitério de Siqueira Campos
Foto: Reprodução/Claret Coutinho.

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Uma família tradicional de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, procurou a Polícia Civil nesta segunda-feira (07) para denunciar um ato de vandalismo contra um túmulo no cemitério do município. De acordo com as vítimas, esta já é a segunda vez que o local é depredado.

Conforme as informações apuradas pelo radialista Claret Coutinho, as vítimas seriam os filhos das pessoas que estão sepultadas no local. Segundo a denúncia, os familiares estiveram na delegacia para denunciar que o túmulo da família havia sido alvo de vandalismo onde os criminosos quebraram a sepultura de granito.

Ainda conforme relatos dos familiares, esta não é a primeira vez que vândalos causam prejuízos no local. No dia 30 de agosto, o mesmo túmulo teria sido alvo dos criminosos que destruíram placas de bronze, objetos em homenagem aos falecidos e até mesmo uma bíblia. Após o crime, os familiares realizaram uma reforma no local que novamente foi alvo de vandalismo. O caso também foi registrado em boletim de ocorrência.

Frente aos fatos, os familiares foram orientados quanto as providências cabíveis ao caso que deve ser investigado.

O crime pode ser enquadrado não só como vandalismo, mas também como Dano ao Patrimônio, Violação de Sepultura e Furto.

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