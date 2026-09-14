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Homem de Siqueira Campos morre após chegar do trabalho e passar mal

Vítima estava morando no município de Cornélio Procópio e faleceu após sofrer um mal súbito

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
14/09/2026 às 11h19
Homem de Siqueira Campos morre após chegar do trabalho e passar mal
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um homem de 42 anos morreu vítima de um mal súbito após chegar do trabalho. O caso foi registrado no último sábado (12) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. A vítima foi velada e enterrada em Siqueira Campos.

De acordo com as informações divulgadas pelos familiares, a vítima foi identificada como Diego Willians Marques da Silva. O homem trabalhava em uma empresa terceirizada que prestava serviços para Copel e teria realizado suas atividades normalmente.

Após mais um dia de trabalho, Diego chegou em sua casa onde acabou sofrendo um mal súbito. Equipes de socorro foram acionadas, mas infelizmente o trabalhador não resistiu e veio a óbito.

Diego era de Siqueira Campos onde trabalhava na empresa Poel e se mudou para Cornélio Procópio após receber uma proposta de emprego de outra empresa. O sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal de Siqueira Campos na manhã do domingo (13).

Foto: Divulgação/PCPR.
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