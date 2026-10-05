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Marido chega em casa e dá facada em homem que estava com sua esposa

Crime foi registrado no município de Bandeirantes e vítima foi levada ao hospital

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
05/10/2026 às 09h21
Marido chega em casa e dá facada em homem que estava com sua esposa
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

BANDEIRANTES - Um homem ficou ferido e foi parar no hospital após levar uma facada. A ocorrência foi registrada no início da noite do último sábado (03) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, após a vítima ser flagrada conversando com uma mulher casada. O autor do crime, marido da mulher, fugiu do local.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h00 os policiais receberam um chamado para se deslocar até a Rua Antônio Benedito de Miranda onde um homem havia sido atacado com golpes de faca. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais encontraram a equipe do Corpo de Bombeiros prestando os primeiros socorros a vítima, um homem de 48 anos, que foi atingido com um golpe na região do ombro direito. Segundo relatos de testemunhas, a briga foi motivada por ciúmes, pois a vítima estava na casa de uma mulher casada quando o marido chegou ao local.

Frente aos fatos, a vítima foi socorrida e encaminhada a Santa Casa de Bandeirantes para receber atendimento médico. A equipe da PM realizou diligências em busca do autor do crime, mas o suspeito não foi encontrado.

Foto: Reprodução/Internet
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Bandeirantes é um município do norte do Paraná, fundado em 14 de novembro de 1934 e instalado em 25 de janeiro de 1935. Conhecida como “Cidade Universitária” devido à presença de instituições de ensino superior, sua economia é diversificada, com destaque para agricultura, pecuária e comércio. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, oferecendo turismo religioso, qualidade de vida, educação e desenvolvimento regional à população acolhedora.
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