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Guarda impede mulher de atentar contra a própria vida em frente aos dois filhos

Situação foi registrada na cidade de Sorocaba após os agentes da GCM flagrarem a mulher se jogar em um lago na presença das duas crianças

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
07/10/2026 às 14h44
Guarda impede mulher de atentar contra a própria vida em frente aos dois filhos
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

SOROCABA - Um Guarda Civil Municipal da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, salvou uma mulher que tentou tirar a própria vida em frente aos dois filhos. A situação foi registrada na última segunda-feira (05).

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De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a equipe da GCM realizava patrulhamento de rotina em um ponto da cidade onde há um lago, momento em que perceberam que uma mulher estava na água enquanto duas crianças a observavam.

Como se trata de um local impróprio para banho devido ao risco de afogamento, um dos agentes se aproximou e pediu para que a mulher saísse da água. “Saí aí do rio, esse rio é perigoso se afogar”, disse o policial que se surpreendeu com a resposta da mulher. “Mas eu quero”.

Nesse momento, o agente percebeu que se tratava de uma situação de risco extremo e que a mulher precisava de ajuda. Sem hesitar, ele pulou na água e retirou a mulher do lago.

Em seguida, o agente leva a mulher para longe do lago enquanto ela diz “Eu já não aguento mais viver”, mas o policial responde “Não pode fazer isso não, seus filhos estão aqui, você não pode fazer isso”.

Na sequência, a equipe realizou o acolhimento da mulher que foi encaminhada a unidade da GCM. Os filhos da mulher também foram acolhidos e a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para prestar todo o atendimento que a vítima precisava.

Até o fechamento desta edição, não foram divulgadas maiores informações sobre o quadro de saúde da mulher.

Foto: Marcelo Aguiar - Folha Extra.
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