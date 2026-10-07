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Moro retoma agenda e entra na campanha de Flávio Bolsonaro

Governador eleito reúne aliados do Paraná, inicia tratativas para a transição e deve assumir papel ativo no segundo turno presidencial

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
07/10/2026 às 15h49 Atualizada em 07/10/2026 às 16h02
Moro retoma agenda e entra na campanha de Flávio Bolsonaro
Sergio Moro retomou a agenda política nesta segunda e terça-feira ao lado dos senadores eleitos Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo). Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois de uma campanha intensa e desgastante, encerrada com a vitória nas urnas e a conquista do Palácio Iguaçu, Sergio Moro retomou a agenda política nesta segunda e terça-feira ao lado dos senadores eleitos Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo), do primeiro suplente Luis Felipe Cunha e do marqueteiro Marcelo Cattani.

Em sua primeira rodada de entrevistas como governador eleito, Moro reafirmou algumas das principais propostas apresentadas durante a campanha. Também revelou ter conversado por telefone com o governador Ratinho Junior e iniciado as tratativas para o processo de transição, que deve começar nos próximos dias.

Encerradas as comemorações pela vitória, Moro, Filipe Barros, Deltan Dallagnol, Marcelo Catani e Luis Felipe Cunha embarcam para uma reunião estratégica com o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro. O presidente estadual do Novo, Lucas Santos, também integra a comitiva.

O encontro deve definir a participação do grupo paranaense na campanha de Flávio Bolsonaro contra Lula no segundo turno da eleição presidencial.

Moro e Deltan deverão assumir um papel mais ativo na campanha nacional, acompanhando Flávio Bolsonaro em agendas pelo país. A expectativa é de que ambos contribuam especialmente nos temas de segurança pública e combate à corrupção, áreas diretamente associadas às suas trajetórias políticas e à Operação Lava Jato.

Marcelo Catani também encerra a eleição de 2026 fortalecido. À frente da estratégia que levou Sergio Moro ao Governo do Paraná ainda no primeiro turno, o marqueteiro atuou em uma disputa marcada pela presença de uma ampla estrutura política vinculada ao grupo do governador Ratinho Junior, com apoio de lideranças estaduais, deputados e prefeitos do interior.

Catani também coordenou a estratégia da deputada federal eleita Rosângela Moro e participou da orientação das campanhas de Filipe Barros e Deltan Dallagnol.

O resultado ampliou a projeção de Catani no cenário da comunicação política paranaense. Em uma única disputa eleitoral, esteve diretamente ligado a campanhas vencedoras para o Governo do Estado, o Senado e a Câmara dos Deputados.

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