Polícia prende suspeitos de série de roubos e furtos em Sengés

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
SENGÉS - Dois homens investigados por uma série de roubos e furtos em Sengés, nos Campos Gerais, foram presos preventivamente nesta quarta-feira (07). A operação foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Guarda Municipal.
As equipes cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em dois endereços. Os investigados foram encontrados nos imóveis e tiveram aparelhos celulares apreendidos.
Segundo a Polícia Civil, as ordens judiciais fazem parte de uma investigação envolvendo crimes de roubo agravado e furto qualificado registrados no município nos últimos meses.
Um dos episódios investigados aconteceu em setembro, quando um estabelecimento comercial de Sengés foi alvo de um roubo.
De acordo com a polícia, os autores utilizaram violência contra o proprietário e fugiram levando aproximadamente R$ 1,8 mil. O dinheiro, conforme as informações policiais, seria utilizado pela vítima para pagar contas.
Além do roubo, os investigadores apuram uma possível ligação dos suspeitos com três furtos a residências, registrados nos dias 3 e 14 de agosto e em 4 de setembro.
Entre os objetos levados das casas estão dinheiro, eletrônicos, pertences pessoais, joias, uma arma de fogo e uma pistola de airsoft.
Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades dos locais dos crimes ajudaram no avanço das investigações. Segundo a PCPR, os registros apresentaram semelhanças na forma de atuação.
Os policiais também identificaram indícios de que áreas de pastagem e trechos de mata teriam sido utilizados como rotas de acesso e fuga em algumas das ocorrências.
A partir das imagens, levantamentos de campo e outras informações reunidas durante a investigação, a Polícia Civil chegou aos endereços dos dois homens e solicitou as medidas cautelares à Justiça.
As investigações continuam para determinar a participação de cada suspeito nos crimes, verificar eventual envolvimento em outras ocorrências e tentar recuperar os bens levados. Os celulares apreendidos também serão analisados.
Os dois homens permanecem à disposição da Justiça.
Com informações de DCMais.