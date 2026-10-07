Polícia prende suspeitos de série de roubos e furtos em Sengés

A operação foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Guarda Municipal. Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Dois homens investigados por uma série de roubos e furtos em Sengés, nos Campos Gerais, foram presos preventivamente nesta quarta-feira (07). A operação foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Guarda Municipal.

As equipes cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em dois endereços. Os investigados foram encontrados nos imóveis e tiveram aparelhos celulares apreendidos.

Segundo a Polícia Civil, as ordens judiciais fazem parte de uma investigação envolvendo crimes de roubo agravado e furto qualificado registrados no município nos últimos meses.

Roubo de R$ 1,8 mil

Um dos episódios investigados aconteceu em setembro, quando um estabelecimento comercial de Sengés foi alvo de um roubo.

De acordo com a polícia, os autores utilizaram violência contra o proprietário e fugiram levando aproximadamente R$ 1,8 mil. O dinheiro, conforme as informações policiais, seria utilizado pela vítima para pagar contas.

Além do roubo, os investigadores apuram uma possível ligação dos suspeitos com três furtos a residências, registrados nos dias 3 e 14 de agosto e em 4 de setembro.

Entre os objetos levados das casas estão dinheiro, eletrônicos, pertences pessoais, joias, uma arma de fogo e uma pistola de airsoft.

Mata pode ter sido usada como rota de fuga

Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades dos locais dos crimes ajudaram no avanço das investigações. Segundo a PCPR, os registros apresentaram semelhanças na forma de atuação.

Os policiais também identificaram indícios de que áreas de pastagem e trechos de mata teriam sido utilizados como rotas de acesso e fuga em algumas das ocorrências.

A partir das imagens, levantamentos de campo e outras informações reunidas durante a investigação, a Polícia Civil chegou aos endereços dos dois homens e solicitou as medidas cautelares à Justiça.

As investigações continuam para determinar a participação de cada suspeito nos crimes, verificar eventual envolvimento em outras ocorrências e tentar recuperar os bens levados. Os celulares apreendidos também serão analisados.

Os dois homens permanecem à disposição da Justiça.

Com informações de DCMais.