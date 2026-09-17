Chuvas intensas deixaram prejuízo de R$ 2,26 milhões em Castro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

As fortes chuvas que atingiram Castro na última semana deixaram um prejuízo estimado em quase R$ 2,26 milhões. O levantamento preliminar realizado pela prefeitura e pela Defesa Civil Municipal aponta danos à infraestrutura urbana e rural, imóveis públicos e pelo menos 27 residências.

De acordo com os dados consolidados pelas secretarias municipais, os prejuízos e os custos necessários para recuperação das áreas afetadas chegam a R$ 2.259.064,80. As informações integram o formulário de Informações sobre Desastres (FIDE), utilizado para documentar oficialmente os impactos provocados pelo evento climático.

A maior parcela dos recursos será necessária para recuperar a infraestrutura urbana e rural. Os danos em pontes, estradas rurais e sistemas de drenagem representam aproximadamente R$ 927,5 mil.

Operação emergencial também gera custos

As despesas com as ações emergenciais foram estimadas em R$ 640 mil. O montante inclui combustível para máquinas, horas extras das equipes, locação de equipamentos, materiais de construção, alimentação dos trabalhadores, equipamentos de proteção individual e outros insumos utilizados durante a resposta ao desastre.

Outros R$ 380 mil correspondem aos trabalhos de limpeza e sanitização. As equipes atuaram na retirada de barro e entulhos, lavagem e desobstrução de ruas e higienização de espaços públicos.

O levantamento também considera a limpeza de instalações da Guarda Patrimonial e da Guarda Municipal e a retirada de vegetação acumulada no rio, necessária para desobstruir pontes.

27 residências foram atingidas

No setor habitacional, a prefeitura contabilizou 27 imóveis particulares danificados pelas enxurradas e alagamentos. Os prejuízos nesta área foram estimados em R$ 228,3 mil.

Também foram registrados danos em prédios públicos. O impacto financeiro chega a R$ 83,3 mil, incluindo problemas estruturais em unidades de ensino e na Farmácia Básica Jeová Ribeiro, além de perdas de materiais e equipamentos.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal e secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Edmir Kirchof, o levantamento detalhado será utilizado para fundamentar a busca por recursos destinados à reconstrução.

“Esse mapeamento técnico e rigoroso é o que nos dá embasamento para buscar o apoio dos governos Estadual e Federal. Nossa meta agora é garantir que as pontes, as estradas e os serviços essenciais sejam restabelecidos na sua totalidade o mais rápido possível”, afirmou.

Município busca recursos para reconstrução

Os laudos produzidos pelas equipes municipais serão anexados aos processos relacionados à situação de emergência. A documentação deverá subsidiar os pedidos de apoio financeiro e recursos para reconstrução das áreas mais atingidas.

A prioridade, segundo o município, é recuperar pontes e estradas danificadas e restabelecer integralmente os serviços e estruturas afetados pelas fortes chuvas.