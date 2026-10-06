Prefeitura de Arapoti convida mulheres para participar do “Outubro Rosa”

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - A Prefeitura de Arapoti, por meio da secretaria municipal de Saúde, está reforçando durante o Outubro Rosa as orientações para que as mulheres mantenham os exames preventivos em dia e procurem atendimento diante de qualquer alteração na saúde. A campanha, realizada anualmente em outubro, tem como foco a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero.

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Entre as principais orientações está a realização da mamografia. O exame é recomendado para mulheres de 50 a 69 anos, a cada dois anos, mesmo quando não há sinais ou sintomas. A mamografia pode identificar alterações nas mamas que ainda não são percebidas pela própria mulher, permitindo a investigação médica.

Outro cuidado destacado durante o Outubro Rosa é o exame preventivo do colo do útero, conhecido como Papanicolau. O procedimento é indicado para mulheres de 25 a 64 anos que já iniciaram a vida sexual, conforme orientação da equipe de saúde. O exame permite identificar alterações que podem estar relacionadas ao desenvolvimento do câncer do colo do útero.

Além dos exames de rotina, a orientação é para que as mulheres conheçam o próprio corpo e estejam atentas a mudanças que possam surgir nas mamas. Entre os sinais que devem ser avaliados por um profissional de saúde estão o aparecimento de caroço na mama ou na axila, alterações no formato ou na pele da mama, vermelhidão, retração do mamilo e saída espontânea de líquido pelo mamilo.

A presença de qualquer uma dessas alterações não significa necessariamente a existência de câncer, mas deve ser investigada por uma equipe de saúde. A recomendação é procurar atendimento para avaliação e, quando necessário, realização de exames complementares.

Em Arapoti, as unidades de saúde estão disponíveis para acolher as mulheres, prestar orientações, solicitar exames e realizar os encaminhamentos necessários de acordo com cada caso. A orientação é que as moradoras procurem a unidade de saúde mais próxima de casa para receber informações sobre os serviços disponíveis e manter o acompanhamento preventivo.