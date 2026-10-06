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Jaguariaíva apresenta práticas de alfabetização e literatura em seminário regional

Profissionais da rede municipal participaram do SEMPRE, realizado em Sengés, com experiências voltadas à leitura e ao desenvolvimento infantil

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
06/10/2026 às 15h51
Jaguariaíva apresenta práticas de alfabetização e literatura em seminário regional
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

JAGUARIAÍVA - O município de Jaguariaíva participou, no último dia 30, do SEMPRE – Seminário de Práticas da Educação, realizado na Câmara Municipal de Sengés. O encontro reuniu representantes das redes municipais de ensino dos sete municípios que integram a regional do Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz, em uma parceria entre as prefeituras, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR) e o núcleo regional.

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Representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SEMEC) de Jaguariaíva participaram das atividades voltadas à troca de experiências, socialização de projetos e apresentação de práticas desenvolvidas nas redes de ensino. Entre os temas abordados estiveram ações relacionadas à alfabetização e à aprendizagem das crianças.

Durante o seminário, Jaguariaíva apresentou experiências desenvolvidas na Educação Infantil. A professora Klicia Gilvanise dos Santos, diretora do Cemei Waldemar Manoel de Gouveia, apresentou o Chá Literário, iniciativa realizada com a participação da comunidade escolar.

A atividade foi desenvolvida em torno da literatura e promoveu momentos de leitura e interação entre crianças, profissionais da educação e familiares. A proposta utiliza os livros e diferentes formas de expressão como ferramentas para ampliar o contato das crianças com o universo literário desde os primeiros anos da educação básica.

A programação também contou com a participação da educadora infantil Bruna Valéria da Silva, de Jaguariaíva, responsável por uma apresentação de contação de histórias aos participantes do seminário. A atividade destacou o uso da narrativa e da oralidade no desenvolvimento das crianças.

Por meio da expressividade e da interação durante as histórias, a prática trabalha aspectos como imaginação, escuta e linguagem, além de aproximar as crianças da literatura de maneira lúdica.

O SEMPRE foi organizado para permitir que profissionais das redes municipais compartilhassem estratégias utilizadas no cotidiano escolar, especialmente experiências relacionadas à alfabetização, leitura e aprendizagem. O encontro também reuniu práticas desenvolvidas pelos demais municípios integrantes da regional do Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz.

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