Grávida de sete semanas, jovem morre aos 20 anos e causa comoção no Norte Pioneiro

Sarah Vitória Pereira, que estava grávida de aproximadamente sete semanas, morreu nesta terça-feira (06). Foto: Reprodução/Portal Curiúva

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - A morte de uma jovem de 20 anos causou comoção em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Sarah Vitória Pereira, que estava grávida de aproximadamente sete semanas, morreu nesta terça-feira (06).

Conforme informações divulgadas pelo Portal Curiúva, existe a suspeita de que Sarah tenha sofrido um infarto. No entanto, a causa da morte ainda não foi oficialmente confirmada.

O caso deverá passar por avaliação do Instituto Médico-Legal (IML), e o laudo deverá esclarecer o que provocou a morte da jovem.

Sarah estava no início da gestação, com aproximadamente sete semanas. Ela deixa os pais, o esposo e dois irmãos, além de outros familiares e amigos que lamentam sua morte. A notícia provocou forte comoção na cidade.

O corpo de Sarah Vitória Pereira será velado na Capela Central Prev, localizada em frente ao Cemitério São João Batista, em Jacarezinho.

Até o momento, não foram divulgados o horário do velório nem os demais detalhes sobre o sepultamento.