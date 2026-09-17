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Paraná entra em alerta para tempestades severas com ventos de até 100 km/h

Alertas do Inmet valem para sexta, sábado e domingo; formação de ciclone no oceano favorece retorno das chuvas fortes ao Estado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
17/09/2026 às 13h51
Paraná entra em alerta para tempestades severas com ventos de até 100 km/h
Imagem Ilustrativa. Foto: Daniel Castellano/Arquivo/Gazeta do Povo

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná terá uma sequência de três dias de instabilidade, com previsão de chuvas intensas, tempestades, rajadas de vento e possibilidade de granizo, segundo as previsões meteorológicas. Os alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) abrangem esta sexta-feira (18), sábado (19) e domingo (20), com o período de maior intensidade previsto para sábado.

A mudança no tempo está relacionada à atuação de áreas de baixa pressão e à formação de um ciclone extratropical sobre o oceano. O sistema não deve avançar sobre o Paraná, mas contribuirá para criar condições favoráveis à ocorrência de temporais no Estado.

Nesta quinta-feira (17), o cenário ainda é de tempo firme e predomínio de sol em praticamente todas as regiões paranaenses. No Litoral e nas proximidades da Serra do Mar, a circulação marítima mantém maior presença de nuvens e possibilidade de chuva fraca e localizada.

A mudança começa a ser percebida na sexta-feira (18), inicialmente nas regiões Oeste e Sudoeste, onde são esperadas chuvas de intensidade fraca a moderada. Ao longo do dia, porém, as áreas de instabilidade devem ganhar força e alcançar outras regiões do Paraná.

Para sexta-feira, o Inmet emitiu alerta amarelo de tempestade. A previsão aponta para volumes de chuva de até 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia.

As rajadas de vento podem chegar a 60 km/h e também existe possibilidade de queda de granizo.

O sábado (19) deve concentrar as condições mais severas do período. O Inmet elevou o aviso para alerta laranja, com previsão de chuva intensa e rajadas de vento que podem alcançar 100 km/h.

Os acumulados podem chegar a 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros em um único dia. Também estão previstos raios e possibilidade de granizo em diferentes pontos do Estado.

De acordo com a Climatempo, a atuação de uma área de baixa pressão, combinada ao avanço das instabilidades, deve favorecer chuva moderada a forte. O risco de temporais aumenta principalmente entre a tarde e a noite.

No domingo (20), a instabilidade permanece sobre o Paraná, embora a tendência seja de temporais menos intensos em comparação com o sábado.

O Inmet mantém alerta amarelo, com previsão de chuva de até 30 milímetros por hora ou 50 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem chegar a 60 km/h e permanece a possibilidade de granizo.

As regiões Oeste, Centro-Oeste e Centro-Sul estão entre as áreas onde a chuva pode ganhar maior intensidade, acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento.

Apesar da influência na mudança do tempo, a previsão meteorológica indica que o ciclone extratropical não deve passar pelo Paraná.

O sistema deverá se formar sobre o Oceano Atlântico, ao largo da costa do Uruguai, e posteriormente se afastar da costa.

A combinação entre calor, umidade e a aproximação dos sistemas de baixa pressão, entretanto, aumenta a energia disponível na atmosfera e favorece a formação das tempestades previstas para os próximos dias no Paraná.

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